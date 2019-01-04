9 января 2019

История появления этой вазы в нашей коллекции весьма необычна. Несколько месяцев назад довелось мне побывать вместе с коллегами-журналистами в старинном французском городе Ренн, где киевское «Динамо» встречалось в выездном матче Лиги Европы с местной одноименной командой. Во время экскурсии по узким средневековым улочкам с чудом сохранившимися после многочисленных пожаров деревянными домами, построенными несколько веков назад, набрели мы на городской рынок, облепленный со всех сторон «блошиными» раскладками. Там-то я и нашёл несколько старинных японских ваз Сацума и эту удивительную старинную французскую вазу.

Если верить рассказу продавцов и «номерному» клейму, выдавленному в «тесте» нижней части, создана эта ваза была в эпоху Второй империи Наполеона Третьего. Середина XIX века во Франции отличалась разрушительными потрясениями в сфере политики и экономики и одновременно расцветом целого ряда искусств. Именно в то время в Париже проводились знаменитые Всемирные выставки 1855 и 1867 годов. Именно в то время на слуху появились такие легендарные имена писателей, поэтов и художников, как Бальзак и Золя, Бодлер и Курбе, Милле и Делакруа, Доре и Мане. В то же время Европа начала узнавать и ценить прекрасный французский фарфор.

Кстати, ваза эта, найденная мною в Ренне, необычна во многих смыслах. Обратите внимание на крупные головы собак, которые, очевидно, служили ручками. А центральное панно, тонко изображающее болотных птиц, вообще выполнено в узнаваемой технике знаменитой английской мануфактуры ВЕДЖВУД. И это настолько неожиданно, насколько, следует признать, и красиво.

А знаете, почему именно сегодня я решил познакомить вас с этой французской вазой? Да потому что именно в этот день, ровно 505 лет назад, 9 января 1514 года, завершила свой земной путь одна из самых выдающихся женщин Франции Анна Бретонская — правящая герцогиня Бретани, графиня Нанта и Ричмонда, виконтесса Лиможская, королева Франции и королева Неаполя. Она была женой двух сменивших друг друга на троне французских королей Карла VIII и Людовика XII. Она была самой популярной правительницей Бретани и самой богатой женщиной в Европе того времени. Она была известнейшей покровительницей искусства и литературы. А ещё она прославилась тем, что стала первой в Европе принцессой, носившей на своей свадьбе платье белого цвета, который прежде всегда считался цветом траурным. Ну, и, кроме всего прочего, для меня эта историческая особа интересна ещё и тем, что значительную часть своей жизни она провела в славном городе Ренне, где и первую свою свадьбу отмечала, и битвы проигрывала после тяжелейшей осады вражескими войсками, и ко всем своим титулам прибавила ещё и титул королевы римлян.

Кстати, после ухода Анны из жизни, случившегося 9 января 1514 года в замке Блуа, ее тело было захоронено в королевской усыпальнице базилики Сан-Дени, а вот сердце — согласно ее завещанию — в золотом, украшенном эмалью, реликтарии было отправлено в родной Нант и захоронено в соборе св.Петра. Надпись на плите гласит: «В этом маленьком сосуде из чистого золота покоится величайшее сердце, которого ни у одной дамы на свете не бывало. Ее имя было Анна, дважды королева во Франции, герцогиня бретонцев, царственная и самовластная…»

Однажды кто-то из постоянных читателей этой рубрики упрекнул меня в том, что, завершая отнюдь не праздничный рассказ, я позволил себе по установившейся традиции тут же поздравить именинников того дня. Не вижу в этом никакого противоречия. Рассказы мои не могут быть всегда веселыми и развлекательными. Темы бывают разными. А вот традиция не меняется. И сегодняшним именинникам позвольте, как заведено, пожелать добра и счастья.