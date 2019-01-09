- 9:31 Больше не мачо: в России обратили внимание на создание нового образа Путина
- 9:28 Годовалая японская девочка с необычайно пышными волосами стала моделью Pantene
- 9:25 В Черное море зайдет еще один корабль НАТО: что об этом известно
- 8:30 В сети показали дизайн нового iPhone XI
- 8:11 Что делать, если коллекторы срезают замки на дверях вашей квартиры?
- 8:00 В банкомате, на почте или в интернете: как теперь можно обменивать валюту в Украине
- 7:53 Три восхитительных рецепта зимних десертов от известного повара
- 7:50 В Киеве обокрали квартиру нардепа: детали и фото с места ЧП
- 7:20 Не предназначен для таких "путешествий": названа причина крушения судна с украинцами у берегов Турции
- 7:04 В Одессе в результате страшного ДТП ребенок вылетел через окно авто на дорогу
Годовалая японская девочка с необычайно пышными волосами стала моделью Pantene (фото, видео)
Японская девочка по имени Шанко, которая еще в возрасте семи месяцев покорила интернет своей пышной шевелюрой и стала звездой соцсетей, официально получила работу модели. Как сообщает издание People, Шанко, которой 23 декабря исполнился год, приняла участие в рекламной кампании Pantene — американского бренда средств по уходу за волосами. Она приняла участие в фотосессии вместе с популярной в Японии телеведущей Сато Кондо.
Помимо рекламных фотографий Pantene Шанко, у которой в настоящее время уже более 300 тысяч подписчиков в Instagram, также была задействована в видеоролике под названием The Hairy Tale («Волосатая история»), который набирает популярность в сети.
Мама девочки Мами Кано говорит, что никакого особого ухода волосы ее дочки не требуют. «Я просто расчесываю их и позволяю ей жить, как она живет», — заявила женщина.
Ранее популярность в Instagram получила также пышноволосая пятилетняя Миа Афлало из Израиля. Миа уже успела засветиться в британском журнале Vogue.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России найден мальчик с самыми длинными в мире ресницами.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 743 мм