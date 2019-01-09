Годовалая японская девочка с необычайно пышными волосами стала моделью Pantene (фото, видео)

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Японская девочка по имени Шанко, которая еще в возрасте семи месяцев покорила интернет своей пышной шевелюрой и стала звездой соцсетей, официально получила работу модели. Как сообщает издание People, Шанко, которой 23 декабря исполнился год, приняла участие в рекламной кампании Pantene — американского бренда средств по уходу за волосами. Она приняла участие в фотосессии вместе с популярной в Японии телеведущей Сато Кондо.

Помимо рекламных фотографий Pantene Шанко, у которой в настоящее время уже более 300 тысяч подписчиков в Instagram, также была задействована в видеоролике под названием The Hairy Tale («Волосатая история»), который набирает популярность в сети.

Мама девочки Мами Кано говорит, что никакого особого ухода волосы ее дочки не требуют. «Я просто расчесываю их и позволяю ей жить, как она живет», — заявила женщина.

Ранее популярность в Instagram получила также пышноволосая пятилетняя Миа Афлало из Израиля. Миа уже успела засветиться в британском журнале Vogue.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России найден мальчик с самыми длинными в мире ресницами.

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