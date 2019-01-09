Доллар и евро стремительно дорожают: что будет дальше

Деньги

На 9 января 2019 года Нацбанк установил курс доллара на уровне 28,02 грн. Таким образом, с начала года гривня по официальному курсу потеряла в цене 33 копейки.

- С 1 января (когда на валютном рынке еще действовали курсы, установленные накануне Нового года) доллар на всех сегментах рынка подорожал на 0,1−1,2 процента, — рассказал старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Официальный курс валюты США вырос с 27,69 грн до 28,02 грн (плюс 0,1 процента). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», выросли за это же время с 27,71−27,76 грн до 28,04−28,07 грн (плюс 1,1−1,2 процента). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках приподнялись за неделю с 27,68−28,09 грн до 27,75−28,12 грн (плюс 0,1−0,3 процента).

Росту курса доллара способствуют активные покупки валюты нерезидентами. Это сезонное явление. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 28,2 грн, а наличный курс в банках способен достигнуть отметки 27,8­-28,2 грн.

Девальвация гривни более всего заметна на безналичном валютном рынке.

— Во вторник, 8 января, торги по доллару на межбанке сразу открылись повышенным спросом на валюту, что привело к стремительному росту курса — сразу на 24 копейки. К концу дня соотношение доллара к гривне зафиксировалось в пределах 28,03−28,05 грн, — сообщил начальник управления дилинговых операций «Райффайзен банка Аваль» Юрий Гриненко. — Нужно отметить, что валюты не хватает из-за нескольких факторов, сошедшихся вместе после длительных праздников. Первое: нерезиденты скупают доллары под вывод капиталов на родину, как всегда в начале каждого месяца. Второе: сейчас банки закупают валюту для пополнения своих касс наличными. Люди традиционно после долгих выходных или сезона отпусков активно скупают доллары. Третье: экспортеры пока не торопятся конвертировать в гривни валютную выручку. Предприятия получили крупные выплаты по НДС в конце декабря и не испытывают нужды в гривневом ресурсе. И последнее: спекулятивный фактор, который всегда давит на рынок и стимулирует банки к раскачке курса.

Финансисты отмечают, что 8 января Нацбанк пытался выровнять ситуацию на безналичном рынке: по разным оценкам, регулятор продал на межбанке около 20 млн. долларов. Сделки проводились по курсу 28,05 грн.

Вслед за подорожанием доллара на межбанке вырос и наличный курс валюты США. Если в пятницу, 4 января, средний курсовой диапазон на продаже доллара населению находился в рамках 28,0−28,10 грн, то 8 января ценники выросли до 28,10−28,20 грн. Банкиры считают, что до конца недели наличный доллар может еще подорожать на 10—12 копеек.

Курс евро также подрос после новогодних праздников. На 9 января Нацбанк определил стоимость европейской валюты на уровне 32,06 грн. То есть с 1 января евро подорожал на 46 копеек. В обменных пунктах цены на евро поднялись на 22—35 копеек: покупка — по 31,76−31,85 грн, продажа — по 32,12−32,18 грн. На рост курса европейской валюты, по мнению специалистов, оказывает давление как спекулятивный фактор (у нас рост курса доллара всегда ведет к повышению курса евро), так и мировые тренды — на ведущих финансовых биржах с 4 января евро уверенно дорожает.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о новых правилах обмена валют в Украине. Согласно постановлению Национального банка Украины, с 1 января 2019 года украинцы могут купить или продать валюту через платежные терминалы и специальные банкоматы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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