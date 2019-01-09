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Стало известно, кто сыграет роль живой куклы Барби в новом фильме (фото)
Стало известно, кто впервые сыграет на большом экране живую куклу Барби. Образ легендарной игрушки фирмы Mattel, которая выпускается с 1959 года, в фильме кинокомпании Warner Bros воплотит 28-летняя австралийская актриса Марго Робби, известная по фильмам «Волк с Уолл-стрит», «Тарзан. Легенда», «Отряд самоубийц», «Тоня против всех». Об этом сообщает издание Variety. Номинантка на премию «Оскар» говорит, что польщена сделанным продюсерами выбором. К слову, сама Марго выступит также еще и в роли одного из продюсеров картины.
Ранее в качестве претенденток на роль Барби рассматривались Эми Шумер и Энн Хэтэуэй.
Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2020 году. Сюжет пока держится в секрете. Однако, по некоторым данным, речь пойдет о том, что Барби придется покинуть ее кукольный мир и перенестись в реальность.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что был опубликован трейлер к самому мрачному кинематографическому изложению истории Маугли.
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