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Мир

Стало известно, кто сыграет роль живой куклы Барби в новом фильме (фото)

10:09 9 января 2019   229
Кукла Барби
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Стало известно, кто впервые сыграет на большом экране живую куклу Барби. Образ легендарной игрушки фирмы Mattel, которая выпускается с 1959 года, в фильме кинокомпании Warner Bros воплотит 28-летняя австралийская актриса Марго Робби, известная по фильмам «Волк с Уолл-стрит», «Тарзан. Легенда», «Отряд самоубийц», «Тоня против всех». Об этом сообщает издание Variety. Номинантка на премию «Оскар» говорит, что польщена сделанным продюсерами выбором. К слову, сама Марго выступит также еще и в роли одного из продюсеров картины.

Ранее в качестве претенденток на роль Барби рассматривались Эми Шумер и Энн Хэтэуэй.

Ожидается, что фильм выйдет в прокат в 2020 году. Сюжет пока держится в секрете. Однако, по некоторым данным, речь пойдет о том, что Барби придется покинуть ее кукольный мир и перенестись в реальность.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что был опубликован трейлер к самому мрачному кинематографическому изложению истории Маугли.

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