Трамп объявил о гуманитарном кризисе в США

Мир

Во вторник, 8 января, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые обратился к нации из Овального кабинета Белого дома в прямом телеэфире. Его выступление ведущие американские телеканалы транслировали в прайм-тайм. Глава государства назвал ситуацию с нелегальной иммиграцией на границе США с Мексикой «гуманитарным кризисом».

«Сегодня я обращаюсь к вам, потому что гуманитарный кризис на нашей южной границе нарастает… Америка с гордостью встречает мигрантов, которые законно въезжают в страну, но нелегальная миграция наносит урон. У нас нет способа вернуть нелегальных мигрантов домой. С ним в страну приходят наркотики. Метамфетамин, героин, кокаин и фентанил — от наркотиков в наступившем году умрет больше американцев, чем погибло во время Вьетнамской войны», — подчеркнул Трамп.

По его словам, сотрудники Службы таможенной и пограничной охраны (CBP) США каждый день сталкиваются с тем, что «тысячи нелегальных иммигрантов пытаются въехать в нашу страну». Администрация президента представила Конгрессу детальное предложение по защите границ, которое было подготовлено совместно с погранслужбой и Министерством внутренней безопасности. «Речь идет о физическом барьере на границе», — напомнил Трамп.

Это предложение предполагает выделение 5,7 миллиарда долларов. Однако демократы заблокировали принятие проекта федерального бюджета на 2019 год именно из-за этой статьи расходов. Именно поэтому, по словам президента, уже третью неделю правительственные и государственные учреждения США не могут функционировать нормально. Сотни тысяч государственных служащих не получают зарплату. «Проблему шатдауна можно решить в 45-минутной беседе! Я призываю демократов вернуться для переговоров в Белый дом», — заявил Трамп.

Американские СМИ отмечают, что президент воздержался от объявления в стране режима чрезвычайного положения. Он говорил о такой возможности несколько дней назад. И многие полагали, что обращение к нации в прямом телеэфире понадобилось Трампу именно для такого заявления.

Лидеры демократов отреагировали на выступление президента моментально. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелози и глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сделали совместное телезаявление. Пелози призвала Трампа перестать удерживать американцев «в заложниках». Она подчеркнула, что президент вместо того, чтобы «продолжать искусственно фабриковать гуманитарный кризис, должен способствовать прекращению шатдауна и возобновлению работы всех правительственных структур».

Шумер был более категоричен. «Символом Америки должна быть Статуя свободы, а не стена высотой в 30 футов! Президент обещал нам, что заставит Мексику оплатить строительство стены на границе. Теперь он не в состоянии убедить Конгресс и американский народ в необходимости оплатить этот счет. Американская демократия так не работает. Мы не управляем, впадая в приступы ярости», — сказал Чак Шумер.

В четверг, 10 января, ожидается поездка Дональда Трампа на границу с Мексикой. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент намерен встретиться с теми, кто «находится на переднем крае обеспечения национальной безопасности и борьбы с гуманитарным кризисом».

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