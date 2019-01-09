Свитолина вспомнила, как подавала в детстве мячики экс-первой ракетке мира (фото, видео)

Спорт

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина после неудачного выступления на турнире в Брисбене, где вылетела уже в первом круге, опустилась в мировом женском рейтинге с четвертого на шестое место.

Впереди — Открытый чемпионат Австралии, первый турнир серии «Большого шлема» в нынешнем сезоне, на котором в прошлом году наша соотечественница дошла до четвертьфинала. 24-летняя одесситка перед стартом «мэйджора» встретилась с мальчиками и девочками, которые будут подавать мячики на матчах турнира, записав с ними красочное совместное видео на специальную камеру.

Также Элина поделилась своим самым ярким воспоминанием из детских лет. «Я сама когда-то подавала мячи британцу Энди Маррею (бывшая первая ракетка мира. — Авт.), когда была маленькой. Помню, слегка переживала, но в то же время это было захватывающе и очень увлекательно», — отметила Свитолина.

В рамках подготовки к старту Australian Open, жеребьевка основной сетки которого пройдет 10 января, наша соотечественница провела в Мельбурне на корте имени Маргарет Корт тренировку с третьей ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.

Добавлю, что Элина Свитолина подтвердила свое участие в матчах Кубка Федерации в Первой группе Евро-Африканской зоны, которые пройдут с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена-Гура. Кроме одесситки, также в состав сборной Украины войдут Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок. Потенциальными соперницами наших девушек могут стать теннисистки из Болгарии, Дании, Польши, Эстонии, Швеции или России.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Цуренко не смогла выиграть первый в карьере турнир WTA Premier.

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