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Звезду «Ливерпуля» второй год подряд признали лучшим футболистом Африки (фото)
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах второй год подряд признан лучшим футболистом Африки.
На сей раз 26-летний нападающий, который в прошлом сезоне в составе «Ливерпуля» играл в Киеве в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), опередил в референдуме своего сенегальского одноклубника Садио Мане и габонского нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
*Мохамед Салах с наградой на церемонии в Дакаре
Напомню, что Салах, забивший за команду Юргена Клоппа в 52 матчах сезона-2018/2019 44 мяча и сделавший 16 результативных передач, летом 2017 года за 42 миллиона евро перешел в «Ливерпуль» из «Ромы».
Лучшим молодым футболистом Африки 2018 года стал 20-летний марокканский защитник «Реала» Ашраф Хакими, выступающий на правах в аренде в дортмундской «Боруссии».
*20-летний марокканец Ашраф Хакими — лучший молодой футболист Африки
Тренером года на Черном континенте признан наставник сборной Марокко Эрве Ренар, а сборная Мавритании — командой года.
В состав символической сборной 2018 года по версии африканского футбола (CAF) вошли: вратарь — Денис Оньянго («Мамелоди Сандаунз», Уганда); защитники — Серж Орье («Тоттенхэм», Кот-д'Ивуар), Медхи Бенатия («Ювентус», Марокко), Эрик Байи («Манчестер Юнайтед», Кот-д'Ивуар), Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал); полузащитники — Наби Кейта («Ливерпуль», Гвинея), Томас Парти («Атлетико», Гана), Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир); нападающие — Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Мохамеда Салаха спас «Ливерпуль» от вылета из Лиги чемпионов.
Фото CAF
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