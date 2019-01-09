Как долго будет снижаться стоимость горючего на украинских заправках

Деньги

Первые дни нового года порадовали автомобилистов и ознаменовались продолжающимся снижением стоимости горючего на отечественных заправках. За последние две недели стоимость литра топлива упала в среднем на 1 гривню. Причем это касается и сжиженного газа, хотя литр этого топлива за данный период подешевел примерно на 70 копеек.

В среду, 9 декабря, средняя по стране стоимость литра бензина А-95 составила 28,59 грн, дизельного топлива — 28,56 грн, а сжиженного газа — 13,05 грн. По мнению экспертов, цены на АЗС могут еще снизиться на 1−2 гривни в течение января. Но дальнейший уровень розничных цен в Украине будет напрямую зависеть от ситуации на мировом нефтяном рынке.

Тем временем стоимость нефти на мировом рынке за последние дни несколько выросла. В среду, 9 января, баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures продавали за 59,53 доллара. Напомним, что на Рождество, 25 декабря 2018 года, цена Brent рухнула ниже отметки в 48 долларов.

Эксперты объясняют нынешний рост нефтяных котировок сообщениями о начавшемся снижении объемов добычи «черного золота» странами ОПЕК+. В частности, как сообщает The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим мировым производителем нефти, планирует к концу января сократить экспорт примерно до 7,1 млн баррелей в сутки. Это на 800 тысяч баррелей в сутки меньше, чем добывалось в ноябре 2018 года.

Кроме того, цены на нефть выросли на фоне признаков того, что США и Китай могут вскоре разрешить торговый спор, подрывающий мировую экономику. «Нефть продолжает дорожать, поскольку первые сообщения из Пекина вселяют оптимизм в отношении успешных торговых переговоров между США и Китаем», — заявил руководитель отдела торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе брокерской фьючерсной фирмы Oanda Стивен Иннес.

В то же время аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs понизили свои прогнозы цен на эталонные сорта нефти на 2019 год, сославшись на увеличение мировой добычи и устойчивый рост запасов сланцевых углеводородов в США. Согласно новому прогнозу Goldman Sachs средняя цена международного эталонного сорта нефти марки Brent составит в нынешнем году 62,5 доллара за баррель, тогда как предыдущий прогноз был 70 долларов за баррель.

«Мы ожидаем, что в 2019 году рынок нефти будет сбалансирован при более низких ценах. При этом мы принимаем во внимание: более высокие уровни запасов сырой нефти в начале года, стремительный рост добычи сланцевой нефти в прошлом году и более слабый, чем ожидалось ранее, рост спроса на углеводороды», — говорят в своем прогнозе ведущие аналитики Goldman Sachs.

Кстати, еще одним важным фактором, который может отразиться на стоимости горючего на отечественных АЗС, является стабильность национальной валюты. К сожалению, в последние дни наблюдается заметное ослабление курса гривни. В частности, с начала года официальный курс доллара США вырос с 27,69 грн до 28,02 грн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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