Названо имя следующего соперника Ломаченко

Спорт

Стало известно, где и с кем проведет свой следующий бой чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение).

Об этом поведал Боб Арум, глава промоутерской организации Top Rank, занимающейся делами нашего боксера. «Свой следующий бой Василий проведет в апреле на топовой арене Лос-Анджелеса (судя по всему, речь идет о Staples Center. — Авт.). Его соперником будет обладатель чемпионского пояса IBF, который определится 2 февраля в поединке между Ричардом Комми из Ганы и россиянином Исой Чаниевым», — приводит слова функционера издание Vringe.com.

Таким образом, в случае успешного завоевания чемпионского пояса IBF украинцу до завоевания титула абсолютного чемпиона мира в легком весе останется лишь один шаг — а именно пояс WBC, которым владеет Майки Гарсия. Вот только американец отказывается от боя с Ломаченко и свой следующий поединок проведет против Эррола Спенса в полусреднем весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что абсолютный чемпион мира назвал бой с Ломаченко ошибкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter