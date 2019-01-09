Как сэкономить на поездке в Европу: советы известной путешественницы (фото)

Стиль жизни

Путешественница и ведущая проекта «Северный check-in» (НЛО TV) Алена Мороз накануне Нового года вернулась из длительной командировки. Вместе с соведущим Ильей Луценко и съемочной группой программы она посетила 16 стран Северной Европы! За 50 дней команда проекта проехала Англию, Шотландию, Ирландию, Норвегию, Финляндию и другие североевропейские страны, разбираясь в особенностях быта и возможностях для комфортного и недорогого отдыха. — Этот регион является далеко не бюджетным для многих украинцев, — сказала «ФАКТАМ» Алена Мороз. — Мы пытались выяснить, стоит ли туда ехать и как с высокими ценами живется местным. Сегодня сложно заинтересовать туриста визитом в европейские столицы: намного интереснее посмотреть изнанку жизни в маленьких городах, далеких от известных туристических маршрутов. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алена Мороз дала несколько ценных советов для путешественников и поделилась опытом, как сделать свою поездку максимально насыщенной.

— Алена, перелет из Украины в страны Северной Европы — дорогое удовольствие?

— Страны Северной Европы — понятие растяжимое. В Британию или Швецию, например, можно найти очень дешевый перелет из Киева. Цены стартуют от 1000 гривен в оба конца. В Данию — от 1500 гривен, Норвегию — от 2500 гривен. В Исландию еще дороже. К тому же все зависит от дня недели и того, сколько ты с собой везешь багажа. Дешевле вылетать в середине недели, а из багажа брать только ручную кладь. И надо понимать, что внутри этих стран дорого все: еда, жилье, транспорт. Сэкономить на чем-либо очень сложно.

— Какая страна в вашем путешествии оказалась самой дорогой?

— Наверное, из-за цен Скандинавия до сих пор является для многих украинцев неизведанной частью Европы . Ведь если судить по уровню зарплат в Украине, путешествия по скандинавским странам для нас просто неподъемные. Самое дорогое направление выделить трудно. Больше всего денег нам пришлось потратить в Дублине, Лондоне, Копенгагене и Осло.

Что касается самой бюджетной страны, то это Литва, несмотря на то, что цены там выше, чем в Украине. Просто в момент приезда в Литву мы уже 48 дней были в пути по более дорогим странам. Так что на контрасте нам все показалось очень доступным. Хотя, признаюсь, в том, что касается интересных мест и красивой архитектуры, Литва, увы, проигрывает своим северным соседям.

— Как вы перемещались внутри Европы?

— По Британии лучше всего ездить на автобусах и поездах. По другим странам Северной Европы и Балтии — на машине. В Британии наша съемочная группа испытала «дом на колесах». На 20 дней со страховкой он обошелся нам в 100 тысяч гривен. Расчет был на то, что мы солидно сэкономим на отелях. Но в итоге мы только переплатили, потому что ремонт поломок, которые почему-то не покрывались страховкой, обошелся нам в дополнительные 25 тысяч гривен. Да и британская инфраструктура к «домам на колесах» не слишком дружественна. Так что я бы не рекомендовала такой способ передвижения.

— Что больше всего вас поразило в длительной поездке?

— Знаете, из каждой поездки я привожу очень много необычных знаний. Например, я узнала, что в Швеции популярен вид семейных отношений «самбу», когда пара живет вместе, но официально не расписана. В Дании меня потрясли поезда, которые ездят без машинистов!

Отправляясь в путешествие по Европе, надо понимать, что без знания иностранного языка большая часть информации вам будет недоступна. И, кстати, надо не забывать, что в Северной Европе холоднее, чем в Украине. Поэтому не забудьте теплые вещи.

— Где туристу приходится особенно раскошеливаться?

— Признаюсь, на еду я тратила денег меньше, чем ребята из нашей команды. Зато все сэкономленное у меня шло на шопинг. Думаю, если усреднить все страны, в которых мы были, то для полноценного питания нужно закладывать по 60 евро в день. Но я порой обходилась и суммой в 30 евро. А если есть желание и возможность готовить дома, то можно сэкономить еще больше.

— Как можно сэкономить на поездке в Северную Европу?

— Почти никак. Если денег на данный момент не очень много, я бы советовала сначала накопить на такие страны, а потом уже ехать. Пока же объездить ближайшее зарубежье, которое значительно доступнее.

— Что помогало вам перезагружаться в таком долгом путешествии?

— Знаете, я боролась со стрессом при помощи музыки. Во время поездки просто подбирала в зависимости от настроения композиции, надевала наушники, и это настраивало меня на другой лад. В какие-то моменты даже могла идти по городу и танцевать!

— Что было сложным для вас в этой поездке?

— Пятьдесят дней жить на чемоданах. Не успевала разобрать вещи, как уже нужно было их собирать. И при этом всегда отлично выглядеть! Ведь нам все время приходилось снимать, а я должна была быть в кадре.

— В какой из стран было комфортнее всего?

— Для жизни очень подходит Дания. Это страна, которая с научной и технической точки зрения находится на лидирующей позиции в Европе. Там благополучная, спокойная, но интересная жизнь. А вот Гамбург - город для развлечений, где постоянно что-то происходит. Мы пробыли там всего один день, но успели застать фестиваль музыки, чемпионат мира по триатлону и арт-фестиваль. Просто жизнь, похожая на праздник.

«ФАКТЫ» сообщали, что с 15 января 2019 года украинская авиакомпания МАУ меняет правила провоза ручной клади и багажа. Ранее правила изменили лоукостеры Wizzair и Ryanair.



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