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Британец остался без кожи и едва не лишился глаз, попытавшись сварить яйцо в микроволновке (фото)

44-летний британец Сол Мортон решил приготовить яйца-пашот в микроволновой печи на своем рабочем месте. При этом способе яйца помещаются в горячую воду без скорлупы. Сол готовил себе завтрак таким способом неоднократно, но на этот раз произошла катастрофа.

Как сообщает издание Metro, когда мужчина доставал из чашки с водой второе яйцо, оно неожиданно взорвалось и обжигающая масса залепила ему лицо, включая глаза. Испытывая сильнейшую боль, Сол попытался отодрать от век то, что считал яичным белком. Однако оказалось, что он сдирает собственную кожу, которая слезла с опухшего лица.

Мортона госпитализировали. У него оказались серьезные ожоги носа, щек и глаз — в том числе и левого глазного яблока. Врачи считают, что ему еще повезло — он мог лишиться зрения.

Житель Уэльса Мортон, работающий на фабрике, говорит, что узнал об этом методе из мастер-класса, найденного им в интернете. Его давали профессиональные повара. Однако они не предупреждали пользователей о возможных последствиях. Мортон предполагает, что, доставая яйцо, он проткнул вилкой образовавшуюся пленку, и пар от горячей воды вырвался наружу, выплеснув на него полужидкое яйцо.

В больнице Солу дали болеутоляющее, нанесли на ожоги специальную мазь, и забинтовали так, что он стал похож на мумию. Ему также пришлось в течение недели пить антибиотики.

«Готовить яйца в микроволновке — оно того не стоит. Я просто хочу, чтобы люди о том, к чему это может привести», — говорит британец.

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