- 16:24 В Днепре киберполиция раскрыла хитрую аферу с банковскими карточками
- 16:23 Боевиков пичкают психотропами для "повышения боевого духа", — разведка
- 16:13 Россия растворилась в Путине и превратилась в одноклеточное существо, — эксперт
- 16:09 DZIDZIO рассказал о последствиях травмы и лечении
- 16:03 НАБУ обыскивает мэрию Белой Церкви: что происходит
- 16:02 Демократию в Украине определили как "гибридную"
- 15:48 Украина разработает новое мощное оружие совместно с Польшей
- 15:32 Температурные качели и снег: что будет с погодой в Украине в ближайшие дни
- 15:31 Нашли время: в Крыму среди зимы устроили капитальный ремонт крыш
- 15:27 "Укрпочта" предупредила о задержке с доставкой писем и посылок: проблемные направления
Двукратная олимпийская чемпионка обвинила тренера в сексуальном насилии
21-летняя Сим Сок Хи из Южной Кореи, выступающая в конькобежном спорте, выступила с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны своего тренера Чо Чже Бома. В своем заявлении в полицию спортсменка призналась, что впервые была принуждена к сексу в 17 лет, и подобное насилие прекратилось лишь в 2018-м — перед домашней Олимпиадой в Пхенчхане.
Примечательно, что Чо Чже Бом уже находится под следствием, правда, проходил по другому делу — об жестоком избиении своей подопечной. В ходе судебных слушаний Сим Сок Хи решила «добить» своего мучителя. «Это страшное преступление. Наше общество не должно спускать его с рук», — заявил адвокат спортсменки в разговоре с журналистами.
Добавлю, что несмотря на молодой возраст, Сим Сок Хи уже является двукратной олимпийской чемпионкой, завоевав «золото» в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018 в командных эстафетах, а также четырежды становилась чемпионкой мира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА страдает от насилия в семье.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 743 мм