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Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка обвинила тренера в сексуальном насилии

13:17 9 января 2019   805
Двукратная олимпийская чемпионка обвинила тренера в сексуальном насилии
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

21-летняя Сим Сок Хи из Южной Кореи, выступающая в конькобежном спорте, выступила с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны своего тренера Чо Чже Бома. В своем заявлении в полицию спортсменка призналась, что впервые была принуждена к сексу в 17 лет, и подобное насилие прекратилось лишь в 2018-м — перед домашней Олимпиадой в Пхенчхане.

Примечательно, что Чо Чже Бом уже находится под следствием, правда, проходил по другому делу — об жестоком избиении своей подопечной. В ходе судебных слушаний Сим Сок Хи решила «добить» своего мучителя. «Это страшное преступление. Наше общество не должно спускать его с рук», — заявил адвокат спортсменки в разговоре с журналистами.

Добавлю, что несмотря на молодой возраст, Сим Сок Хи уже является двукратной олимпийской чемпионкой, завоевав «золото» в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018 в командных эстафетах, а также четырежды становилась чемпионкой мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что боец ММА страдает от насилия в семье.

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