Чемпион России покинул пост главного тренера клуба украинской премьер-лиги

Спорт

Аутсайдер отечественной футбольной премьер-лиги «Арсенал-Киев» объявил об отставке 62-летнего главного тренера Вячеслава Грозного, который в октябре 2018-го сменил итальянца Фабрицио Раванелли.

«Мы благодарны Вячеславу Викторовичу за помощь. Он приходил к нам на три месяца, но теперь наши дороги расходятся. Он идет своим путем, мы — своим. Мы остаемся друзьями и благодарим его, что он принял команду по ходу чемпионата в сложный момент», — цитирует президента клуба Ивицу Пирича sportarena.com.

По словам хорватского функционера, клуб уже занялся поисками нового главного тренера и рассматривает несколько кандидатур на вакантный пост, в том числе — зарубежных специалистов.

Напомню, что в послужном списке Грозного пять золотых медалей чемпионата России (в качестве ассистента «рулевого» московского «Спартака») и титул лучшего тренера Болгарии 1998 года (в статусе наставника «Левски»).

62-летний специалист в качестве главного тренера, кроме «Арсенала», возглавлял также «Ниву» (Винница), «Днепр», «Металлург» (Запорожье), «Говерлу», российский «Терек» (Грозный), грузинское «Динамо» (Тбилиси), а также клубы из Казахстана — «Тобол» и «Иртыш».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что клуб украинской премьер-лиги расстался с тренером.

Фото ФК «Арсенал-Киев»

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