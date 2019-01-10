Форвард сборной Украины перешел в испанскую «Малагу» (фото)

Спорт

33-летний форвард сборной Украины Евгений Селезнев, имеющий опыт выступлений в «Шахтере», «Днепре», «Арсенале», российской «Кубани» и турецких «Карабюкспоре» и «Акхисарспоре», перешел в «Малагу», которая занимает во втором испанском дивизионе четвертое место (поровну очков с «Депортиво», два пункта отставания от «Альбасете» Романа Зозули и три — от «Гранады»).

Нападающий после прилета в Испанию успешно прошел медосмотр и через несколько дней заключил контракт с «анчоусами» до конца сезона с возможностью продления соглашения еще на два года (по неофициальной информации, испанский клуб заплатил за Селезнева меньше 500 тысяч евро, запрашиваемых «Акхисаром»).

Кстати, главный тренер «Малаги» Хуан Муньис в свое время два с половиной года работал помощником Хуанде Рамоса в «Днепре», за который выступал Селезнев.

В текущем сезоне на счету нападающего 11 матчей и четыре точных удара за «Акхисарспор», а его гол в матче за Суперкубок Турции помог команде обыграть «Галатасарай». В футболке сборной Украины Селезнев провел 58 встреч и забил 11 мячей

Напомню, что в составе «Малаги» на правах аренды выступает еще один нападающий с опытом игры в «Шахтере» — аргентинец Густаво Бланко-Лещук, который в 19 поединках сегунды забил шесть мячей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Селезнева помог его клубу стать обладателем Суперкубка Турции.

Фото ФК «Малага»

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