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Настоящее импортозамещение: в России дети катались с горки из фекалий
Крайне оригинальные зимние развлечения для детей придумали в Амурской области России. В поселке Чигири Благовещенского района малышам пришлось кататься на горке из нечистот.
Фекальная горка в поселке образовалась еще осенью, когда в новостройках переполнились септики. Жители решили, что плата за вывоз стоков крайне высока. Управляющая компания, не получив денег, вовремя не провела очистку, и зловонная жижа растеклась по окрестностям. С приходом морозов нечистоты затвердели, и теперь детям приходится кататься на санках именно с такой горки.
В соцсетях, обсуждая фекальную горку, комментаторы сошлись на том, что в России заигрались в геополитику. Пользователи советуют: прежде чем уделять внимание проблемам других стран, стоило бы навести чистоту в российских городах и поселках.
Напомним, ранее в России в Лабытнанги детям построили ледовый городок из нечистот, а для тушения пожаров использовали ассенизационный автомобиль.
Фото 360tv.ru, amur.info
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