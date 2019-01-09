Россия растворилась в Путине и превратилась в одноклеточное существо, — эксперт

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В последнее время в мире только уж совсем далекий от политики человек не задавался вопросом: когда уйдет Путин? И что будет с Россией и с миром после его ухода? В самой же России это вообще любимая тема для дискуссий, в том числе и в соцсетях. Не осталась в стороне и известный политолог доктор наук Лилия Шевцова:

«Россия растворилась в Путине. Создается впечатление, что из сложнейшего общественного организма Россия превратилась в одноклеточное существо, жизнь которого зависит от ответа на вопрос: «уйдет — не уйдет?» — пишет Лилия Шевцова в Facebook.

«Нынешняя «путиниана» заставляет поднять и еще один вопрос — о логике самодержавия. Неясно, в какой степени эту логику осознает Путин, — продолжает Шевцова. — Логика жестока: владелец единовластного ресурса рано или поздно становится заложником собственной «вертикали». Он становится заложником тех, кто его охраняет. Тех, кто его информирует. Тех, кто готовит ему решения. Тех, кто транслирует его мысли. Тех, кто его кормит, наконец. Так было со всеми держателями единовластия. Каждый из них в итоге кончал, как заложник и одновременно как жертва созданной им же реальности. Драматическая история не только для тех, кто оказался под началом самодержавия. Но и для его носителя.

Вот Путин уйдет. А с ним уйдет и его ближайший круг. Это неизбежно — их коллективный уход станет легитимацией новой власти, которая будет черпать народную поддержку в низвержении старых властителей. И что мы увидим, когда завершится третий акт этой пьесы? Тотально деморализованную и беспомощную элиту, которая умеет только обслуживать «вертикаль». И не умеет ничего другого!

Окажется, что решение «проблемы Путина» — не самая трудная вещь. Что делать с 2 млн 200 тысячами госслужащих, которые привыкли функционировать в коррупционной среде? Что делать с 5 млн силовиков, заточенных на репрессии? Что делать с экспертами, запрограммированными на обслуживание власти? Что делать с интеллектуалами, паразитирующими в кремлевских советах и «палатках»? Что делать с «мастерами культуры», выпрашивающими у власти, как Андрон Кончаловский, «ориентир»?" — написала Лилия Шевцова.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по мнению эмигрировавшего из России бывшего главы Госкомимущества РФ и заместителя главы правительства Альфреда Коха, Путин причастен ко взрывам, произошедшим в Магнитогорске.

А известный российский литератор и публицист Дмитрий Быков, подводя итоги 2018 года для России, отметил, что в стране еще некоторое время не будет ничего нового.

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