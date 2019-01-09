Самые дорогие футболисты мира оконфузились с изучением известного танца (видео)

Спорт

Футболисты французского ПСЖ нападающие Килиан Мбаппе и Неймар, забившие в нынешнем сезоне на двоих во всех турнирах за парижан уже 39 мячей, решили освежить свой арсенал празднования голов. Звездные игроки захотели повторить известный танец под названием флосс, вот только даже видеоинструкция на планшете бразильца не спасла футболистов от провала — что, впрочем, не помешало им вдоволь посмеяться над собой.

Отмечу, что флосс («floss» в переводе с английского «зубная нить»; назван так в связи с тем, что его движения напоминает процесс чистки человеком своих зубов зубной нитью) — танец, при котором человек качает бедрами и машет руками перед собой и за спиной попеременно. Его придумал американский подросток Рассел Хорнинг в 2016-м. Довольно быстро танец стал настолько популярным, что в мае прошлого года он показал свое «творение» на большой сцене во время выступления популярной певицы Кэтти Перри на Saturday Night Live.

Напомню, что не так давно эксперты исследовательского центра CIES Football Observatory назвали Мбаппе самым дорогостоящим футболистом, который выступает в одной из пяти лучших европейских лиг. Стоимость 20-летнего игрока оценивается в 218,5 млн евро. Примечательно, что в прошлом году неофициального звания самого дорогого футболиста мира был удостоен Неймар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Норвегии мальчик нашел на берегу моря бутылку с посланием от Неймара.

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