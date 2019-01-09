Происшествия

ЧП в Лисичанске: без воды 30 тысяч человек

Около 30 тысяч жителей Лисичанска — одного из крупнейших городов подконтрольной части Луганской области — останутся без воды и тепла. 9 января около 14:00 «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) обесточило объекты коммунального предприятия «Лисичанскводоканал», предоставляющего услуги в так называемом «районе РТИ» города Лисичанск. Об этом говорится на странице ЛЭО в Facebook.

По словам энергетиков, «Луганское энергетическое объединение» вынуждено применять такие меры из-за того, что водоканал не производит оплату за текущее потребление электроэнергии. При этом, долг Лисичанского водоканала за электроэнергию составляет почти 146 млн гривен.

«В целом ситуация с такими злостными должниками, как „Лисичанскводоканал“, грозит неудовлетворительными расчетами энергетиков за купленную электроэнергию у предприятия „Энергорынок“ и может иметь крайне негативные последствия для всей подконтрольной Луганщины — полный развал энергосистемы. А трем тысячам луганских энергетиков и их семьям можно будет забыть о зарплате за декабрь — так из-за таких должников просто отсутствуют деньги», — говорится в сообщении.

Энергетики настаивают на том, если вопрос оплаты за электроэнергию не будет решен, Лисичанск ждет коллапс.

«Надеемся, что местные власти и коммунальщики все же одумаются и прекратят бесплатное потребление электроэнергии», — добавили в ЛЭО.

На предприятии напомнили, что из-за 5 миллиардных долгов потребителей «Луганское энергетическое объединение» с декабря 2016 оказалось в финансово-хозяйственном кризисе. НКРЕКП применило к ЛЭО финансовые санкции, Государственная исполнительная служба арестовала счета. Все это привело к отсутствию средств, введение трехдневной рабочей недели, потере квалифицированного персонала, срыва подготовки к зиме два года подряд, деградации энергосистемы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП с водоснабжением в Донецкой области. В средине декабря без воды остались более 40 тысяч украинцев. Централизованное водоснабжение отсутствовало в городах Торецк и Железный, а также поселках городского типа Северный и Южный. Причина была в потерях на в водопроводе «Горловка-Торецк».

Также сообщалось, что в результате обстрела боевиков в декабре был поврежден магистральный водопровод в городе Золотое , обеспечивающий питьевой водой десятки населенных пунктов на оккупированной и подконтрольной территории Луганской области.

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