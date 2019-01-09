Происшествия

Суд снял арест со спецназовца, подозреваемого в расстреле евромайдановцев в Хмельницком

В Хмельницком отпустили на поруки ранее задержанного «альфовца» Виталия Тарадая. Бойца спецназа «Альфа» подозревают в расстреле активистов хмельницкого «Евромайдана» в феврале 2014 года.

19 февраля 2014 года в Хмельницком перед зданием облуправления СБУ проходил митинг. Граждане не требовали от местного СБУ не направлять спецподразделения в Киев. В разгар митинга толпу, находившуюся перед зданием и на входе в управление, обстреляли из пулемета Калашникова. Четверо человек были ранены, местная жительница спустя несколько дней дня скончалась в больнице. 20 февраля 2014 года руководство хмельницкого СБУ признало вину в случившемся.

В июне 2018 года в деле появился подозреваемый — боец «Альфы» Виталий Тарадай. На тот момент «альфовец» проходил военную службу в районе Станицы Луганской. 21 декабря 2018 года было вынесено решение о домашнем аресте для подозреваемого.

Позднее домашний арест не продлили — судья решил, что подозреваемого можно отпустить под поручительство некоего полковника (фамилия в деле засекречена). Решение останется в силе до марта 2019 года.

Перед тем, как смягчить меру пресечения, с подследственного сняли подозрения по тяжелой статье об умышленных телесных повреждениях с целью запугивания (ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса). Сейчас «альфовца» подозревают в убийстве по неосторожности, тяжких телесных повреждениях по неосторожности и превышении служебных полномочий.

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