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Мир

Самый богатый человек в мире разводится

17:23 9 января 2019   1131
Джефф Безос с женой
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 9 января, американский бизнесмен Джефф Безос и его супруга Маккензи объявили о том, что решили расстаться после 25 лет брака. Они распространили в Twitter следующее сообщение: «Мы хотим уведомить всех об изменении в нашей жизни. Как уже известно членам нашей семьи и нашим близким друзьям, после длительного периода взаимной любви и временного раздельного проживания мы решили подать на развод и продолжать общаться как друзья».

Напомним, Джефф Безос на сегодняшний день является самым богатым человеком в мире. Ему принадлежит контрольный пакет акций компании Amazon. Личное состояние бизнесмена оценивается 137,4 миллиарда долларов (по данным американского журнала Forbes.

Заявление о разводе прозвучало незадолго до дня рождения Джеффа — 12 января ему исполняется 55 лет.

С писательницей Маккензи Таттл Безос познакомился в 1992 году. В том же году они поженились. У них четверо детей — три сына и приемная дочь.

Причина развода пока не сообщается. В своем твите супруги написали: «Если бы мы знали, когда собрались жениться, что разведемся через 25 лет, мы бы все равно сделали это…»

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