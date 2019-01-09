Исчезновение лыжника в Карпатах: появилось важное известие

Происшествия

В Карпатах продолжают поиски туриста, который заблудился 6 января в районе горы Гемба на массиве Боржава. 9 января около 15 часов потерявшийся мужчина вышел на связь с другом и сообщил, что находится у какой-то горной реки. Спасатели продолжают поисковую операцию в Межгорском районе Закарпатья.

Непогодой в Карпатах была застигнута группа фрирайдеров и двое туристов из Киева. Киевские лыжники 6 января пропали в районе горы Гемба. Одного из приятелей нашли у подножья горы Стрий со стороны Славского района. Второго — 34-летнего киевлянина — все еще разыскивают.

Поиск осложняется неблагоприятными погодными условиями. Спасателям мешают туман, снег и сильный ветер. Кроме того, в районе объявлено об опасности схождения лавин.

Фото alp.org.ua

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