27.91 / 28.23 31.72 / 32.32
Киев: -12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Исчезновение лыжника в Карпатах: появилось важное известие

17:47 9 января 2019   456
гора гемба
Инф. «ФАКТОВ»

В Карпатах продолжают поиски туриста, который заблудился 6 января в районе горы Гемба на массиве Боржава. 9 января около 15 часов потерявшийся мужчина вышел на связь с другом и сообщил, что находится у какой-то горной реки. Спасатели продолжают поисковую операцию в Межгорском районе Закарпатья.

Непогодой в Карпатах была застигнута группа фрирайдеров и двое туристов из Киева. Киевские лыжники 6 января пропали в районе горы Гемба. Одного из приятелей нашли у подножья горы Стрий со стороны Славского района. Второго — 34-летнего киевлянина — все еще разыскивают.

Поиск осложняется неблагоприятными погодными условиями. Спасателям мешают туман, снег и сильный ветер. Кроме того, в районе объявлено об опасности схождения лавин.

Фото alp.org.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...

Киев
-12

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины