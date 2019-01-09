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В сети сообщили о прибытии в Донецк человека Медведчука: что известно
В последние дни в социальных сетях обсуждается прибытие в Донецк некой делегации, которая якобы связана с Виктором Медведчуком, кумом президента России Владимира Путина и экс-представителем Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.
Так, один из популярных телеграм-каналов «Это ДНР, детка» опубликовал информацию, что на аудиенцию к главарю боевиков «ДНР» Денису Пушилину прибыла делегация во главе с неким Дмитрием. Задачей этой делегации, по данным из соцсетей, якобы является налаживание связей с руководством псевдореспублики для дальнейшего внедрения людей из окружения Медведчука в руководство так называемых «ДНР"-"ЛНР».
Позже журналист Денис Казанский обратил внимание, что политолог Дмитрий Перлин, который ранее сотрудничал с «Украинским выбором» Медведчука и является сторонником сотрудничества Украины с Россией, засветился в оккупированном Донецке. Он открыто поддерживал так называемый «антимайдан» и выступал против Евромайдана.
Как известно, Виктор Медведчук является кумом Владимира Путина. После начала войны на Донбассе он занимался вопросом обмена пленных и представлял Украину в Минске. Ранее генпрокурор Юрий Луценко объяснил, почему не может посадить его в тюрьму. Как сообщали «ФАКТЫ», Медведчук недавно получил контроль над рядом украинских телеканалов.
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