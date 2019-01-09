27.91 / 28.23 31.72 / 32.32
Киев: -12
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пропавший в Киеве подросток-аутист найден мертвым (видео)

18:24 9 января 2019   760
открытое окно
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве нашли подростка-аутиста, пропавшего 7 января. К сожалению, спасти 15-летнего Романа Сухачева не удалось. 9 января около 13.45 подросток выпал из окна бизнес-центра «Панорама» на улице Большой Житомирской.

Учитывая, что юноша упал с высоты пятого этажа, полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью. Прибывшие врачи констатировали смерть пострадавшего. Вызванные на место ЧП родители пропавшего опознали сына. Следственно-оперативная группа не исключает, что подросток совершил суицид. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Видео 18+

Напомним, в декабре 2018 года в Киеве покончил самоубийством молодой ученый. Причиной стала травля на работе.

В 2017 году в Украине показатель смертности от самоубийства достиг 15,3 на 100 тысяч населения.

Фото kiev.informator.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Киев
-12

Ветер: 0 м/с  C
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины