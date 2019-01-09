Пропавший в Киеве подросток-аутист найден мертвым (видео)

Происшествия

В Киеве нашли подростка-аутиста, пропавшего 7 января. К сожалению, спасти 15-летнего Романа Сухачева не удалось. 9 января около 13.45 подросток выпал из окна бизнес-центра «Панорама» на улице Большой Житомирской.

Учитывая, что юноша упал с высоты пятого этажа, полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью. Прибывшие врачи констатировали смерть пострадавшего. Вызванные на место ЧП родители пропавшего опознали сына. Следственно-оперативная группа не исключает, что подросток совершил суицид. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

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Напомним, в декабре 2018 года в Киеве покончил самоубийством молодой ученый. Причиной стала травля на работе.

В 2017 году в Украине показатель смертности от самоубийства достиг 15,3 на 100 тысяч населения.

Фото kiev.informator.ua

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