Происшествия

Суд Львовской области приговорил к 3,5 годам лишения свободы одного из организаторов так называемой «польской акции», проведенной в марте 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее приговорами суда осуждены другие пять организаторов и активных участников этой незаконной акции.

Осужденный является жителем Хмельницкой области. Он признан виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в разжигании национальной розни. Кроме того, судьи признали его виновным в причинении легких телесных повреждений работнику правоохранительных органов.

Напомним, участники проведенной 29 марта 2017 акции перекрыли участок трассы «Львов-Рава-Русская» в селе Гряда Жовковского района Львовской области. Тогда же они призвали под видом представителей национального меньшинства к разжиганию межнациональной розни между украинцами и поляками.

От имени жителей области митингующие пытались создать атмосферу недовольства пребыванием городов и сел Львовской области в составе Украины и призывали представителей Польши изменить государственные границы и присоединить к Польше Львовскую область.

Во время той акции митингующие причинили несколько телесных повреждений правоохранителям, которые пытались убедить их прекратить блокирование автодороги.

Отметим, что информационное влияние Польши особенно ощущается во Львовской области. Половина ее территории входит в зону покрытия польского аналогового и цифрового телерадиовещания. Не отстают также печатные СМИ и радио.

К проявлению сепаратизма, обострению отношений и разжиганию межнациональной розни подстрекают и пророссийски ориентированные функционеры польских структур. Они стимулируют праворадикальные и полонистские организации к проведению акций и информационных кампаний. При их непосредственном участии в «Фейсбуке» функционируют группы: «Межморье», «Львов вернется в Польшу», «Польский Львов», «Украинец мне не брат», «Требуем возвращения Львова и Вильнюса в Польшу», «Поляк и венгр — два брата», «Ревизия польских кресов», «Кресовая опека».

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале с привкусом сепаратизма в Закарпатье. Осенью прошлого года в интернете появилось видео, на котором сотрудники венгерского консульства в Берегово выдают паспорта своей страны украинским гражданам. При этом новоиспеченные венгры читают присягу на верность соседнему государству и пьют шампанское под звуки венгерского гимна.

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