Киевляне могут получить более 150 видов услуг в административных центрах, — Николай Поворозник

Украина

Доступность, высокое качество административных услуг и расширение их спектра — одно из приоритетных направлений работы Киевской городской государственной администрации. О развитии системы центров предоставления административных услуг (ЦПАУ) в интервью «ФАКТАМ» рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Уровень удовлетворенности киевлян центрами админуслуг достигает 85 процентов»

— В последнее время предоставление админ­услуг в Киеве становится все более быстрым и удобным, в первую очередь — благодаря системе современных центров по их предоставлению. Расскажите, как в столице развивалась система ЦПАУ?

— Так сложилось, что я имею непосредственное отношение к развитию системы административных услуг в столице. Еще в далеком 2005 году начал изучать этот вопрос, с 2007 года достаточно длительное время лично занимался этим направлением, ну и сегодня уделяю много времени его развитию. Поверьте, это сложная работа команды, от слаженности взаимодействия которой зависит конечный результат.

Сегодня ЦПАУ — это качественные административные услуги, экономия личного времени и максимально прозрачная процедура. Где получить админуслугу? Сейчас в Киеве работают Центр предоставления административных услуг, десять районных и три территориальных подразделения. Прием ведут более 300 администраторов. Столичные центры предоставляют более 150 видов услуг.

— А какие из них пользуются особой популярностью у киевлян?

— Это регистрация места жительства, паспортные услуги, регистрация права собственности на недвижимость, регистрация бизнеса и получение разрешения на размещение наружной рекламы.

— Как насчет качества предоставления услуг? Учтены ли все потребности киевлян, которые обращаются в ЦПАУ?

— Мы тщательно мониторим, насколько горожан устраивает этот сервис. Если в начале 2015 года уровень удовлетворенности ЦПАУ составлял только 14 процентов, то сейчас этот показатель достигает 85 процентов.

С чем это связано? Во-первых, киевляне получают административные услуги в комфортных, оборудованных по современным стандартам помещениях, с удобным графиком работы (без обеденного перерыва и с расширенными часами приема). В ЦПАУ приветливый персонал, который всегда готов помочь. Во-вторых, услуги предоставляются без лишних платежей. В-третьих, организована централизованная доставка документов к субъектам предоставления административных услуг. Такая логистика заметно упрощает весь процесс и экономит бюджетные средства.

Отдельно замечу, так как это действительно важно: помещения центров доступны для людей с ограниченными возможностями и родителей с детскими колясками. В 2016 году была запущена версия веб-портала административных услуг Киева для людей с дефектами зрения. Мы думаем и заботимся о каждом посетителе и учитываем его потребности.

«Технологии развиваются, поэтому мы планируем запускать новые сервисы для киевлян»

— С 2016 года украинцы получают паспорт гражданина Украины в форме ID-карты. Такая услуга предоставляется во всех столичных ЦПАУ?

— Конечно. Каждая новая услуга, введенная на уровне государства, отрабатывается сначала в городском Департаменте предоставления административных услуг. Отшлифовываются все шаги процедуры, после этого услуга запускается во всех центрах.

Такая последовательность соблюдалась и в случае с введением ID-карты. Поэтому уже в 2017 году было масштабировано предоставление услуги по оформлению загранпаспорта и паспорта гражданина Украины в форме ID-карты во всех Центрах предоставления административных услуг районных администраций.

Когда Украина получила безвиз и спрос на загранпаспорта вырос, мы изменили график приема в центрах. Теперь с понедельника по четверг документы можно подать с 09:00 до 20:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45, в субботу — с 9:00 до 16:00. Это касается не только получения паспортов, но и всех админуслуг.

— Запланировано ли внедрение дистанционных сервисов? Например, чтобы человек мог отследить состояние обработки документов.

— Как я уже говорил, удобство и качество предоставления админуслуг — это приоритеты нашей работы. В 2017 году была запущена онлайн-регистрация на прием в любом центре через информационную систему «Городской WEB-портал административных услуг в городе Киеве». Состояние электронной очереди доступно онлайн.

Кроме того, заявитель, зарегистрировавшись на веб-портале, в личном кабинете может посмотреть, кто работает с его документами, какова степень их готовности. Документы, которые не содержат «чувствительной» информации, автоматически попадают в личный кабинет заявителя. И еще добавлю: когда документ готов, человек получает sms. Однако технологии развиваются, и, конечно, мы будем запускать новые сервисы для киевлян.

— Получение документов всегда отнимало у горожан много времени и сил. Что делается, чтобы упростить этот сервис?

— Например, сегодня получить справку о регистрации места проживания можно за считаные минуты. Человек не идет в ЖЭК, в паспортный стол или еще куда-то. Такую справку заявитель получает на рецепции ЦПАУ и тратит на это минимум времени. Мы провели работу для интеграции с реестром территориальной общины города Киева и таким образом сделали эту услугу доступной в максимально короткий срок.

Также сегодня в роддомах можно получить услугу «Документы за сутки» при рождении ребенка. В чем ее суть? Находясь в роддоме, родители могут зарегистрировать рождение ребенка, его будущее место жительства и оформить пакет документов для назначения социальной помощи. При выписке они получают первый документ малыша — свидетельство о рождении. Такие услуги сегодня предоставляет сотрудник органов юстиции, который принимает непосредственно в роддоме.

Однако обстоятельства бывают разными — не все родители могут заниматься оформлением документов в роддоме. После выписки зарегистрировать место проживания ребенка и оформить документы для назначения материальной помощи можно в ЦПАУ города. Сейчас мы работаем над тем, чтобы свидетельство о рождении ребенка тоже можно было получать в наших центрах.

«Регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений занимают не более 20 минут»

— Какие еще новые услуги введены в Центрах админуслуг?

— Одна из последних новаций — впервые в Украине введена регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений в ЦПАУ. Здесь можно осуществить первичную регистрацию транспорта, заменить старое водительское удостоверение на новое, получить новое водительское удостоверение в связи с потерей (кражей) или заменить документ в связи с изменением личных данных владельца. И опять же о скорости — вся процедура занимает не более 20 минут.

Для реализации этого проекта столичный Департамент предоставления административных услуг и Региональный сервисный центр Министерства внутренних дел в Киеве подписали согласованное решение о сотрудничестве. Город за счет бюджета приобрел программно-аппаратные комплексы с соответствующим программным обеспечением. Кстати, замена водительского удостоверения — одна из самых популярных услуг в сервисных центрах МВД. Эта услуга теперь доступна и в центрах админуслуг.

Еще одно новшество в ЦПАУ — предоставление услуги по выдаче разрешения на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства. Киев — первый и пока единственный город в Украине, где данная услуга стала доступной в центрах предоставления админуслуг. Для максимального удобства клиента такое разрешение можно получить в десяти районных Центрах.

Мы упрощаем и делаем максимально прозрачной услугу по выдаче разрешения на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства. Согласно процедуре компания, которая нанимает иностранца на работу, подает пакет документов в ЦПАУ. После рассмотрения (в течение семи дней) представитель компании получает разрешение. Это еще один шаг к улучшению инвестиционного климата Киева.

— Скажите, какие перспективы у столичных центров админуслуг?

— Наша цель и основная перспектива — предоставление широкого спектра административных услуг качественно, быстро, без лишних платежей. Мы стремимся к комплексному предоставлению админуслуг исходя из жизненной ситуации.

Что имею в виду? Например, девушка выходит замуж и переезжает жить в другой город. Наша задача: чтобы молодожены получили акт гражданского состояния, женщина оформила новый паспорт, зарегистрировалась по новому месту жительства и, в случае необходимости, изменила водительское удостоверение за, грубо говоря, один визит в ЦПАУ.

Согласитесь, что это правильный подход к предоставлению админуслуг, который нужно внедрять. На этом и будем фокусировать работу системы предоставления админуслуг в столице. Я уверен, что у нас все получится!



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