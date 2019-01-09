Мир

Курды заявили, что взяли в плен боевика "Исламского государства" с украинским гражданством

В Сирии курдские «отряды народной самообороны» захватили в плен восьмерых боевиков «Исламского государства» (ИГ). Курды утверждают, что к ним в плен попал в том числе и исламист с украинским гражданством — 27-летний Аскар Зарманбетов.

Свою операцию курды проводили возле сирийского города Дейр-эз-Зор. Утверждается, что кроме гражданина Украины, были захвачены двое граждан Узбекистана, по одному представителю Таджикистана, Казахстана, России и Германии. Еще один задержанный — 16-летний гражданин США, сообщает Deutsche Welle.

Курды утверждают, что у них в плену пребывают около тысячи человек — иностранные граждане, заподозренные в принадлежности к ИГ. Также в плену удерживаются 550 женщин-иностранок и около 1200 детей из семей пленников.

Напомним, ранее «Исламское государство» взяло на себя ответственность за гибель туристов в Таджикистане. Также ООН получила доказательства, что «Исламское государство» несет ответственность за массовые убийства мирных жителей в Ираке.

Фото middle-east-online.com

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