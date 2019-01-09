Получил ожоги, спасая дедушку из огня: в Харькове борются за жизнь 16-летнего героя

Происшествия

В Харькове спасают 16-летнего парня из Луганской области, получившего тяжелые ожоги. 16-летний Егор Чернецкий (на фото в заголовке) пострадал, спасая на пожаре своего дедушку-инвалида. ЧП случилось в частном доме в прифронтовой Станице Луганской в канун Нового года. Когда дом загорелся, Егор попытался вытащить пенсионера на улицу. И сам получил ожоги 65% тела.

В пресс-службе ГосЧС Луганской области рассказали, что пожар начался вечером 31 декабря, за несколько часов до Нового года. Пожар тушили больше двух часов.

«В 19:08 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о возгорании жилого дома на улице Песочной. Прибыв на место, пожарные установили, что горит крыша жилого дома. Когда начался пожар, в доме находились два человека. Двух пострадавших — 1951 и 2002 года рождения — госпитализировали с ожогами в реанимацию Станично-Луганской больницы», — сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Сейчас Егор Чернецкий лежит в больнице в Харькове. Его перевезли в Харьков через два дня после случившегося. Парень находится в реанимации. Его состояние врачи называют тяжелым. А волонтеры собирают деньги на его лечение.

- Врачи опасаются делать какие-либо прогнозы, — сказала «ФАКТАМ» волонтер Ирина Сорокина, которая организовала сбор средств на лечение мальчика. — Известно, что у него повреждены 65% кожного покрова. Пострадали и внутренние органы, затронуты печень и легкие. Ему понадобятся операции, но не сейчас. Сказали, что подготовка к операции займет минимум 30 дней. Рядом с Егором все время находится его мама. Она в больнице 24 часа в сутки. Ее одну иногда пускают в палату. Несмотря на такие тяжелые травмы, Егор в сознании. Он очень плохо спит, а это только ухудшает его самочувствие. Но он держится молодцом. Этот парень — настоящий герой. Спасая дедушку, он фактически пожертвовал собой.

- Вечер, когда все это случилось, Егор запомнил отрывками, — рассказала «ФАКТАМ» мама Егора Галина Владимировна. — Когда начался пожар, мой отец (дедушка Егора) был в ванной. Егор бросился к нему: «Дед, дом горит!» Папа сам плохо ходит, у него ампутирована нога. Егор вытянул его в зал, но вынести на улицу не смог — заклинило двери. «Я оставил его в зале, где еще не было огня, — рассказал сын. — Накрыл одеялом, чтобы он не задохнулся. А сам разбил окно и вылез на улицу. Бегал по улице, звал на помощь соседей. Но никто не вышел. Тогда я побежал обратно. Схватил ручку двери, а она уже горела. Когда забежал в дом, на меня упала горящая штора. Я отбросил ее в сторону».

Сам Егор был в плавках и спортивных штанах. Когда спортивные штаны загорелись, сын быстро их снял. Он бросился к дедушке и начал тянуть его к окну. Но уже сам надышался дыма и чуть не потерял сознание. Егор запомнил, как выглянул в окно и на этот раз уже увидел во дворе соседей. Те вызвали спасателей. Слава Богу, пожарные приехали быстро. Теряя сознание, Егор успел сказать им, где лежит дедушка. Сын спас ему жизнь уже тем, что вовремя вытянул его из ванной. Ванная была близко к очагу возгорания, там папа бы точно задохнулся.

По словам Галины Владимировны, загорелся дровяной котел. Ее в тот момент не было дома.

- Меня пригласили в гости, — говорит Галина Владимировна. — А Егор в последнее время живет в Северодонецке. После девятого класса он поступил там в училище, учится на слесаря. На праздники приехал домой. Егор мог пойти встречать Новый год с друзьями, но решил остаться с дедушкой. Благодаря сыну мой отец остался жив. У него немного обгорела спина и на руке остались шрамы, но его жизни ничто не угрожает. А вот сам Егор сначала даже не понял, как сильно обгорел. «Я даже не сообразил, что меня везут в реанимацию», — позже рассказывал сын. Когда я примчалась в больницу, сын первым делом спросил меня: «Как дед? Он жив? А дом наш как?» Я сказала ему, что дедушка выжил, а дом стоит. В последнем соврала — на самом деле нашего дома больше нет, он полностью сгорел. Но это сейчас не главное. Не хочу, чтобы Егор лишний раз волновался.

- Дедушка Егора остается в больнице в Станице Луганской, — говорит Ирина. — Там его постоянно навещают соседи и друзья семьи, приносят ему еду… Сейчас основная задача — вытянуть Егора. В свои 16 лет этот мальчик уже пережил много горя. Он видел войну, в 2014 году выжил под бомбежками. А сейчас вынужден бороться за свою жизнь.

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По словам Ирины, первыми на помощь пришли жители Станицы Луганской. А после того, как она написала о Егоре в Facebook, отозвались люди со всей Украины.

- Сначала помогали соседи, родители одноклассников, — говорит Ирина. — А сейчас звонят из разных регионов. Люди пересылают деньги, кто сколько может. Мы благодарны каждому. Частично затраты на медикаменты покрывает государство, но многое приходится покупать. Лекарства очень дорогие, каждый день нужны тысячи гривен. Помогают волонтеры, военнослужащие и просто неравнодушные люди. Кто-то помогает деньгами, кто-то передал блендер (ему нужно измельчать еду) и продукты, кто-то — ноутбук, чтобы отвлекать Егора от грустных мыслей.

- Когда Егор узнал, что ему помогает так много людей, он был в шоке, — говорит Галина Владимировна. — «Они ведь меня совсем не знают, — говорит. — Как же я им благодарен. Когда я поправлюсь, напишу и позвоню каждому». Сейчас его состояние немного лучше, чем было в первые дни после пожара. Но врачи говорят, что первые 10−12 дней нужно внимательно следить за показателями крови, чтобы не допустить воспалительных процессов.

Помочь Егору Чернецкому призывают и в Станично-Луганской райгосадминистрации. «Необходимая для лечения сумма неподъемна для семьи парня, — сказано в официальном сообщении РГА. — Просьба ко всем неравнодушным, помочь Егору. Номер карточки мамы Егора Чернецкой Галины Владимировны: 4149 4991 1190 5079»

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