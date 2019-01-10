Спорт

Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира

В четверг, 10 января, в немецком городке Оберхоф (население — всего полторы тысячи человек) состоится стартовая гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

В женском спринте Украину представят пять спортсменок: Анастасия Меркушина (10-й стартовый номер), Юлия Джима (20-й), Вита Семеренко (28-й), Валя Семеренко (52-й) и Юлия Журавок (93-й). Капитан нашей сборной Елена Пидрушная, отметившая 9 января день рождения, гонку пропустит.

Начало женской спринта — в 15:30.

Онлайн видеотрансляцию женской спринтерской гонки смотрите здесь.

Кстати, за всю историю выступлений на DKB-Ski-Arena в Оберхофе украинские стреляющие лыжники поднимались на подиум 15 раз (чаще только в Поклюке — 20, Хохфильцене — 17, Холменколлене и Остерсунде — по 16).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Фото biathlon.com.ua

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