Происшествия

Сегодня, 9 января Октябрьский районный суд Полтавы отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест и лишил прав на управление автомобилем 34-летнюю предпринимательницу Наталью Саенко, которая два месяца назад, будучи за рулем внедрожника Mercedes-Benz, сбила на пешеходном переходе в центре города 14-летнего велосипедиста Артема Левченко. Мальчик получил тяжкие телесные повреждения (перелом основания черепа, массивное кровоизлияние в мозг) и впал в кому. Он был прооперирован в столичном Институте нейрохирургии, однако улучшение не наступило. Ровно через два месяца после происшествия, 7 января, подросток умер.

9 января Артема похоронили. И в этот же день Наталье Саенко было объявлено о подозрении и изъято водительское удостоверение. А через несколько часов избрана мера пресечения.

В суде адвокат подозреваемой в совершении ДПТ, повлекшем смерть потерпевшего, Олег Губа указывал на то, что до сих пор нет технической экспертизы автомобиля, за рулем которого находилась его подзащитная, поэтому нельзя утверждать, что вина полностью ложится на нее. И просил суд смягчить меру пресечения — до домашнего ареста в ночное время или личного обязтельства, аргументируя это тем, что у нее в подчинении около 40 человек, которые не смогут выполнять свои трудовые обязанности и получать вовремя зарплату.

Следствие передало суду материалы свидетельских показаний по делу, из которых следует, что автомобиль Саенко, приближаясь к нерегулируемому перекрестку между улицами Соборности и Лидова, не убавил скорость и не остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих по «зебре». Артем Левченко тоже ехал на большой скорости со стороны Корпусного парка. Два транспортных средства столкнулись метрах в пяти от края дороги, велосипедист упал на асфальт… Других машин в это время рядом не было. По мнению свидетелей, Mercedes-Benz Саенко ехал на скорости не менее 60 километров в час.

Следствие считает, что подозреваемая имела все шансы избежать смертельного столкновения, если бы соблюдала Правила дорожного движения.

Как уже писали «ФАКТЫ», приехавший на место ДТП муж Натальи забрал с машины видеорегистратор, и только на следующий день принес его следователю без каких-либо записей. Сейчас устройство находится на экспертизе в Харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса. Хотя, когда он был туда отправлен, неизвестно. Не исключено, только после смерти подростка, когда возмущенные полтавчане начали требовать отчета правоохранительных органов о расследовании резонансного преступления.

Изначально и уголовное производство было открыто за нарушение Правил безопасности дорожного движения, в результате которого потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести, хотя они были тяжелыми. Только после смерти мальчика квалификация была изменена, и теперь Наталья Саенко будет отвечать за причинение повреждений, повлекших смерть потерпевшего. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Смягчающим обстоятельством для Саенко может стать ее малолетний ребенок.

Решение суда о круглосуточном аресте Наталья выслушала без эмоций.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 8 января полтавчане, собравшиеся почтить память Артема Левченко, сбитого на «зебре», на целый час спонтанно перекрыли центральную улицу Соборности, где случилось несчастье. После смерти подростка правоохранители переквалифицировали статью, инкриминируемую Саенко.

А суд в Харькове, рассматривающий дело Зайцевой, совершившей смертельное ДТП, принял важное решение.

Фото интернет-издания «Полтавщина», интернет-издания «Коло»

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