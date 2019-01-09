Выше только Роналду: форвард сборной Индии превзошел достижение Месси

Спорт

Нападающий «Бенгалуру» и сборной Индии Сунил Четри (на фото) отметился дублем в матче Кубка Азии с Таиландом (4:1) и обошел знаменитого аргентинца Лионеля Месси по числу голов за национальную команду. Теперь в активе 34-летнего форварда, который в свое время поиграл во второй команде португальского «Спортинга», 67 точных ударов в футболке сборной Индии, Месси забил за Аргентину 65 мячей.

Из действующих футболистов Четри опережает только форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, поразивший ворота соперников сборной Португалии 85 раз.

Рекорд же принадлежит бывшему игроку команды Ирана Али Даеи — 109 голов. Лучший голеадор в истории сборной Украины Андрей Шевченко с 48 мячами вместе с болгарами Димитаром Бербатовым и Христо Боневым, англичанином Гари Линекером, поляком Влодзимежем Любаньски и бразильцем Зико делит 67—72-е места.

Добавлю, что Сунил Четри играет за сборную Индии с 2005 года и провел в ее составе 105 поединков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду забил на ЧМ-2018 Марокко и установил еще один бомбардирский рекорд.

Фото DNA India



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