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Получение Украиной Томоса назвали политической катастрофой для Путина
Украина 6 января получила Томос об автокефалии поместной православной церкви. Теперь в государстве есть своя узаконенная церковь, независимая от Москвы. Для российского президента Владимира Путина — это политическая катастрофа.
Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza. Издание напоминает, что Вселенский патриарх Варфоломей принимал историческое решение в условиях яростного противостояния со стороны Москвы. В итоге Россия потерпела поражение: Украина перестала быть тем, что в Москве называют своим «каноническим пространством», а Кремль потерял все то, что считал своим, начиная с Переславской Рады 1654 года.
«Это историческое поражение России, а для Владимира Путина — заслуженная политическая катастрофа», — отмечает газета.
Напомним, 6 января на Фанаре в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. Получение Томоса сравнивают с Актом о провозглашении независимости Украины.
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