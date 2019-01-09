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Политика

Получение Украиной Томоса назвали политической катастрофой для Путина

21:24 9 января 2019   311
получение томоса
Инф. «ФАКТОВ»

Украина 6 января получила Томос об автокефалии поместной православной церкви. Теперь в государстве есть своя узаконенная церковь, независимая от Москвы. Для российского президента Владимира Путина — это политическая катастрофа.

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza. Издание напоминает, что Вселенский патриарх Варфоломей принимал историческое решение в условиях яростного противостояния со стороны Москвы. В итоге Россия потерпела поражение: Украина перестала быть тем, что в Москве называют своим «каноническим пространством», а Кремль потерял все то, что считал своим, начиная с Переславской Рады 1654 года.

«Это историческое поражение России, а для Владимира Путина — заслуженная политическая катастрофа», — отмечает газета.

Напомним, 6 января на Фанаре в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил Томос об автокефалии Православной церкви Украины предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. Получение Томоса сравнивают с Актом о провозглашении независимости Украины.

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