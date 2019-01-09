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В Испании освобождены из сексуального рабства молодые украинки
В среду, 9 января, испанская полиция сообщила о том, что в Гранаде из сексуального рабства были освобождены пять молодых женщин — гражданки Украины и России. Арестованы четверо подозреваемых. Их гражданство пока хранится в секрете. Женщин заставляла заниматься проституцией хозяйка одного из ночных клубов. За отказ она штрафовала на сумму от 50 до 100 евро, угрожала побоями, а также тем, что выбросит непослушных на улицу без документов и денег.
Женщины жили на съемных квартирах вместе с другими работницами клуба. Жилье для всех снимала хозяйка заведения. Они ей платили по 5 евро каждая за сутки.
В ходе обыска в клубе полиция нашла огнестрельное оружие, марихуану и более тысячи евро наличными.
Женщины рассказали, что попали в Испанию, поверив в предложения о выгодной работе. С посредниками все они познакомились через соцсети. Те обещали им легальную работу в клубах и на дискотеках. Ни о каких сексуальных услугах речь не шла. Женщинам обещали платить до 3 000 евро в месяц.
Однако, как только они оказались в Гранаде, их встретил помощник хозяйки ночного клуба и забрал у всех паспорта. Он объявил им, что хозяйка заплатила за них посредникам крупную сумму, и теперь женщины должны отработать эти деньги. Пока не вернут долг, будут делать то, что им велят.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Ровенской области полиция предотвратила вывоз женщин в Словакию, где их собирались продать в сексуальное рабство.
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