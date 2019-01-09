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Землетрясение в Одесской области: пока всего 2 балла, но сейсмологи "обещают" больше
9 января последствия землетрясения в румынской зоне Вранча почувствовали и жители Одесской области. Силу землетрясения в Румынии оценивают в 4,2 балла, а на юге Одесской области — в Арцизе, Болграде, Рени, Измаиле — ощущались подземные толчки до двух баллов.
В прошлый раз отголоски румынского землетрясения Одесская область почувствовала 28 октября 2018 года. Тогда были зарегистрированы толчки до 3,5 — 4 баллов.
Румынские сейсмологи считают, что в будущем возможно более мощное землетрясение. «Вранча не оставит всех нас в покое. Мы прогнозируем более мощное землетрясение. Неизвестно, когда оно случится. Просто мы должны понимать, что живем в активной сейсмической зоне, и нужно быть готовыми к новым вызовам стихии», — заявил научный руководитель румынского Института физики Земли Мирчи Рэдулян.
Как сообщает «Южный курьер», в Молдове также соглашаются, что в будущем мощное землетрясение неизбежно. Как отмечает руководитель Центра экспериментальной сейсмологии при Академии наук Молдовы Ион Илиеш, очаг землетрясений в зоне Вранча «разряжается», но недостаточно, а потому неизбежно повторение мощного землетрясения, равного по силе случившемуся в августе 1986 года.
Напомним, кроме Одесской области, пострадать от землетрясения может и Закарпатье. В Институте геофизики считают, что в регионе в любое время может произойти землетрясение мощностью 8−9 баллов по 12-балльной шкале Рихтера. Пока что незначительной силы землетрясения фиксируются в Закарпатье по несколько раз в год.
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