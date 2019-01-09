Зинченко забил дебютный гол-красавец за «Манчестер Сити» (видео)

Спорт

В среду, 9 января, полузащитник сборной Украины Александр Зинченко открыл счет своим голам в футболке «Манчестер Сити». В первом полуфинальном поединке Кубка английской лиги против представителя третьего по силе дивизиона «Бертон Альбион» (девятое место) 22-летний подопечный Хосепа Гвардиолы отыграл все 90 минут и помог своей команде разгромить куда более слабого соперника — 9:0 (де Брюйне, 5, Жезус, 30, 34, 57, 65, Зинченко, 37, Фоден, 62, Уокер, 70, Марез, 83). Повторение самой крупной победы в тренерской карьере испанского специалиста (в декабре 2011-го возглавляемая Гвардиолой «Барселона» с таким же счетом победила «Оспиталет).

На 37-й минуте Зинченко после паса немца Лероя Сане забил гол-красавец, из-за пределов штрафной площадки отправив мяч за шиворот голкиперу соперника.

Кстати, на клубном уровне Зинченко не забивал целых три (!) года. Последний раз он поражал ворота соперника еще в составе российской «Уфы» 3 декабря 2015-го в поединке с «Зенитом» (1:1),

В другом полуфинале «Тоттенхэм» благодаря точному удару Харри Кейна с пенальти одолел дома «Челси» — 1:0. Кстати, наставник «аристократов» Маурицио Сарри (10 января ему исполняется 60 лет!), чтобы доказать, что капитан сборной Англии, прежде, чем заработать 11-метровый удар, находился в офсайде, пришел на пресс-конференцию с… ноутбуком.

Ответные полуфинальные встречи Кубка английской лиги будут сыграны 23 и 24 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что решающий пенальти Зинченко вывел «МанСити» в полуфинал Кубка английской лиги.

Фото Twitter «Манчестер Сити»

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