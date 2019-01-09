Трамп стучал кулаками по столу на очередных переговорах с демократами

Мир

В среду, 9 января, в Белом доме состоялся очередной раунд переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Демократической партии Нэнси Пелози и Чаком Шумером по вопросу выделения средств из федерального бюджета на строительство стены на границе с Мексикой. Как уже сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2018 года Сенат США заблокировал проект бюджета на 2019 год, предложенный президентской администрацией. Причиной как раз явился отказ Конгресса финансировать из государственных средств строительство стены, за что так ратует Трамп. В результате за два дня до Рождества в США произошел так называемый «шатдаун». Более 800 тысяч государственных служащих были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска или продолжать работать бесплатно.

В январе к работе приступили в обновленном составе Палата представителей и Сенат США. Напомним, в ноябре 2018 года состоялись промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США. Республиканцы в итоге утратили большинство в Палате представителей. Ее спикером стала представитель демократов Нэнси Пелози, первая женщина в истории Америки, которой удалось занять этот высокий пост.

Пелози сразу заявила, что не намерена соглашаться с планом Трампа построить стену на мексиканской границе. Президент продолжает настаивать на своем. 4 января в Белом доме состоялся первый раунд переговоров, который не дал результата.

Трамп пригрозил ввести в стране чрезвычайное положение. Это дало бы ему возможность не согласовывать с Конгрессом вопросы национальной безопасности. 8 января он впервые за два года своего президентства обратился с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома. Выступление Трампа транслировала в прайм-тайм все национальные телеканалы. Глава государства заявил, что в стране возник гуманитарный кризис. При этом он все же не стал вводить чрезвычайное положение, а призвал демократов вернуться за стол переговоров.

И вот 9 января Нэнси Пелози и Чак Шумер снова прибыли в Белый дом. Встреча оказалась очень короткой. Как сообщает американская газета The New York Daily News, ее прервал Трамп. Президент неожиданно стукнул кулаками по столу и вышел из комнаты, где проходили переговоры.

Позже Трамп сам описал случившееся в своем Twitter: «Только что покинул встречу с Чаком и Нэнси, совершенно пустая трата времени. Я спросил, что произойдет, если через 30 дней я быстро положу всему этому конец, вы утвердите план безопасности границ, включающий строительство стены или стального барьера? Нэнси ответила „Нет“. Я попрощался, говорить больше не о чем!»

Очевидно, что Трамп снова попытался припугнуть демократов введением чрезвычайного положения, но Пелози и Шумер не намерены уступать президенту.

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