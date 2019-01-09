10 января 2019

На днях в Черновцах расцвела сакура, японская вишня, как её ещё называют у нас. Представляете, в разгар зимы! В рождественские морозы! Говорят, что люди специально приезжают туда, чтобы налюбоваться этой невероятной красотой, этими причудами природы, дарящей нам неожиданную радость…

И так почему-то захотелось поговорить с вами сегодня о счастье. О простом человеческом счастье. Мы ведь всё больше привыкли говорить о горестях, о проблемах, о несчастьях, о недугах душевных и физических. Оно и понятно, у кого что болит, тот о том и говорит… А о счастье вспоминать как-то даже не принято. Порой разговор о счастье на фоне окружающих нас проблем вызывает даже чувство неловкости. Мы стесняемся не то, что говорить о счастье, а даже мысленно самим себе признаваться в обладании им. Как же мы в этом бываем неправы!

Не так давно в ''ФАКТАХ'' мы опубликовали историю о молодом парне, попавшем на фронт и получившем в бою страшные ранения. Знаете, как он рассказывал о том эпизоде? ''Какое счастье, что во время взрыва мины тяжёлые ранения получил только я, а ребята остались целы! Это помогло им быстро перевязать мне раны и доставить в госпиталь… Какое счастье, что прекрасным хирургам удалось во время операции сохранить мне хотя бы одну ногу, ведь я мог лишиться обеих!.. Какое счастье, что после двух месяцев в коме, я пришёл в себя и увидел рядом маму…'' Увидел — это уже преувеличение. Из-за крупных осколков, пробивших череп, зрение сохранить так и не удалось. Бессильными оказались даже специалисты в Америке, куда направили на лечение нашего героя. Но зато (!?) там он подружился с удивительной собакой-поводырём, которая души в нём не чает и которая стала для него незаменимым помощником. А по возвращению в Украину он начал регулярно заниматься бегом (на протезе!) и теперь участвует в марафонах вместе со здоровыми ветеранами АТО! Он открыл свой небольшой бизнес и женился на любимой девушке… Он признаётся, что более счастливого человека ещё поискать надо. И я почему-то ему верю.

Счастье ведь у каждого своё. Большое или маленькое, значения не имеет. Никакого абсолютно. Значение имеет другое — настоящее оно, это счастье, или нет. Помните, в классном советском фильме ''Доживём до понедельника'' один из героев написал сочинение на тему ''Что такое счастье?'' и вывел в нём свою формулу: ''Счастье — это когда тебя понимают''?

Счастье это ведь не только когда тебя понимают, но когда и ты понимаешь. Не только когда любят тебя, но и когда любишь ты. Счастье — это когда тебе и сладко, и горько, и тепло и холодно, и больно, и приятно… Когда и легко, и трудно. Трудно на пути к цели, которая тоже может стать составляющей твоего непростого человеческого счастья. Хотя счастье, по сути своей, как мне кажется, вообще простым быть не может.

Знаете, что такое счастье в моём понимании? Счастье — это когда ты замечаешь то, что можно счастьем считать, и когда, замечая, ты способен его оценить. И тогда счастьем будет всё. Абсолютно всё и почти всегда. Потому что счастье может замечать и оценивать только живой человек. А жизнь и есть наибольшее счастье.

Всем сегодняшним именинникам позвольте по традиции пожелать добра и счастья. Настоящего счастья, которое вы способны заметить и оценить.