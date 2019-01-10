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Домашняя кошка искусствоведа продырявила уникальную картину XVII века (фото)
Британский искусствовед Бендор Гросвенор понес большие убытки из-за своей кошки по кличке Падме. В 2015 году Гросвенор почти за семь тысяч долларов приобрел полотно XVII века работы одного из своих любимых художников — Джона Майкла Райта. Еще примерно столько же он потратил на чистку картины и новую раму для нее.
Недавно 41-летний искусствовед заметил на полотне две небольшие трещинки, образовавшиеся в результате перепада температур, и решил его отреставрировать.
«Когда я отошел, чтобы полюбоваться результатом своей работой, наша кошка прыгнула и мощно, с хрустом приземлилась в центр картины. Катастрофа», — рассказал искусствовед изданию The Telegraph.
Падме, запустившая в картину свои острые когти, проделала большую сквозную дыру. Теперь реставрация картины обойдется искусствоведу по меньшей мере в ту же сумму, которую он заплатил при ее покупке. По словам Бендора, кошка, к счастью, повредила изображенную на портрете одежду, а не лицо.
Гросвенор предполагает, что его кошка, в отличие от него самого, не является поклонницей творчества Райта. И она ни о чем не сожалеет. А английские СМИ шутят, что действия кошки — в буквальном смысле «острая критика».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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