Стали известны имена всех участников Национального отбора на «Евровидение-2019» (фото)

Шоу-бизнес

Каналы СТБ и UA: ПЕРШИЙ огласили имена полуфиналистов Национального отбора на «Евровидение-2019». C 9 февраля в прямых эфирах за право представить Украину на международном песенном конкурсе, который пройдет в Израиле, будут бороться 16 исполнителей: Braii, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, The Hypnotunez, LAUD, TAYANNA, Brunettes Shoot Blondes, VERA KEKELIA, ЦеШо, Ivan NAVI, ANNA-MARIA, BAHROMA, LETAY, КiRA MAZUR, KHAYAT.

Среди заявленных артистов есть те, кто уже не первый раз пробует свои силы в Национальном отборе. TAYANNA третий год подряд сделает попытку победить. На сцену национального отбора спустя год вернется группа Brunettes Shoot Blondes. Впервые свои силы попробует популярный коллектив KAZKA.

— Есть среди участников национального отбора те, кому в прошлом году на этапе кастинга удача не улыбнулась, — сказал «ФАКТАМ» музыкальный продюсер Руслан Квинта. — Приятно, что они не сложили руки, а прислушались к нашим советам и использовали этот год, чтобы подготовиться максимально качественно. Особенно ценно, что снова готовы сражаться звезды, которые уже имеют опыт участия в этом непростом отборе. Национальный отбор снова радует очень качественным составом исполнителей и абсолютно разными жанрами.

22 января состоится традиционная жеребьевка, которая определит порядок выступлений конкурсантов в полуфиналах. Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 февраля (полуфиналы) и 23 февраля (финал) одновременно на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выступления участников будут оценивать Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов. Ведущим шоу будет Сергей Притула.

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