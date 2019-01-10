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Происшествия

Под Днепром жестоко избили депутата: детали происшествия

10:12 10 января 2019   24
Депутат
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Кривого Рога (Днепропетровская область) подтвердила нападение на депутата одного из районных в городе советов и главой Ингулецкой районной организации партии ВО «Батьківщина» Вадима Мирзояна, которое произошло около 20:00 9 января. Инцидент квалифицирован как покушение на убийство (ст. 15 ч. 2, ст. 115 ч. 2 п. 7 УК Украины) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса), сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Как установили правоохранители, в 18:30 9 января бригада скорой медпомощи доставила в стационар мужчину 1984 года рождения с многочисленными травмами. Со слов пострадавшего, на улице Хостинской в Центрально-городском районе Кривого Рога на него напали неизвестные лица. Сначала они применили газовый баллончик, а затем нанесли телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы.

В рамках расследования полиция принимает меры для установления всех обстоятельств преступления и задержания лиц, его совершивших.

Напомним, в конце 2018 года в Житомирской области в ДТП пострадала депутат областного совета.

А 28 декабря жертвой хулиганов стал известный украинский певец и шоумен DZIDZIO.

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