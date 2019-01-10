Причина развода самого богатого человека в мире банальна — у Безоса есть любовница (фото)

Мир

Причина развода американского миллиардера Джеффа Безоса после 25 лет счастливого на первый взгляд брака выяснилась очень быстро. У самого богатого человека в мире есть любовница! Роман с ней длится как минимум восемь месяцев, утверждает американское издание National Enquirer.

Представители Безоса, чье состояние оценивается в 137,4 миллиарда долларов, не стали отрицать его супружескую измену. Они лишь подчеркнули, что жена миллиардера Маккензи Безос узнала о неверности Джеффа от него самого. Он честно ей во всем признался. Однако пока не ясно, когда и при каких обстоятельствах глава компании Amazon сделал это.

По всей видимости, Безос хотел и дальше скрывать свои отношения с 49-летней телеведущей Лорен Санчес. А признался жене, только когда узнал, что правда о его похождениях на стороне скоро будет опубликована.

Лорен Санчес

Как утверждает National Enquirer, это было самое дорогостоящее и сложное журналистское расследование в истории издания, которое славится своими скандальными публикациями. За Безосом и Санчес следили две группы фотографов и репортеров. Они старались фиксировать каждую встречу любовников. Установили, что за две последних недели, Джефф и Лорен в тайне от своих партнеров по браку встречались шесть раз.

Лорен Санчес замужем за голливудским продюсером Патриком Уайтселлом. Он занимается поиском новых талантов. Санчес до недавнего времени вела программу Good Day LA («Добрый день, Лос-Анджелес») на канале Fox 11. Джефф и Лорен познакомились несколько лет назад, когда телеведущая делала репортаж о компании Blue Origin, основанной Безосом в 2000 году с целью освоения космоса. Тогда же, во время съемок сюжета, выяснилось, что Безос с женой и Санчес с мужем живут недалеко друг от друга в Сиэтле. Супружеские пары стали часто встречаться, подружились друг с другом. Их иногда видели вместе на различных светских мероприятиях.

Патрик Уайтселл, Лорен Санчес и Джефф безос на вечеринке в 2016 году

Никто и подумать не мог, к чему в итоге приведет эта дружба. National Enquirer утверждает, что инициатором перевода приятельских отношений в новое качество был Джефф Безос. Он стал присылать Лорен Санчес сообщения сексуального содержания. Телеведущая не смогла устоять перед напором миллиардера. Безос организовывал для них любовные свидания в самых неожиданных местах. Он присылал за Лорен свой частный самолет, если это требовалось.

Джефф Безос с женой и детьми. Снимок сделан примерно два года назад

Пока не ясно, как отреагировал на измену жены Патрик Уайтселл. Безосы, как мы уже знаем, подали на развод, но намерены сохранить дружеские отношения ради детей — троих сыновей и приемной дочери. Все дети еще не достигли совершеннолетия. Старшему сыну 18 лет.

Джефф Безос и Лорен Санчес на вечеринке 7 января 2019 года

Возможно, Джефф и Лорен узнали, что их тайна скоро будет публично раскрыта в день вручения престижной кинотелепремии «Золотой глобус». На вечеринке после этого мероприятия, которая прошла ночью 7 января, их видели вместе. Причем там не было ни Маккензи, ни Патрика.

Есть во всей этой скандальной истории еще один примечательный нюанс. Известно, что президент США Дональд Трамп год назад обвинил Amazon в том, что компания недоплачивает налоги в американский бюджет, а также доводит до разорения небольшие и средние магазины в Америке своей агрессивной политикой. Трамп пригрозил Безосу, что натравит на Amazon антимонопольную службу США. Так что отношения между президентом самой могущественной страны в мире и самым богатым человеком на планете далеко не лучшие. А National Enquirer работает под руководством Дэвида Пекера, который является давним сторонником и союзником Трампа. Напомним, что именно это издание купило права на публикацию истории сексуальной связи мистера Трампа с порнозвездой Сторми Дэниэлс в 2016 году, но так и не опубликовало ее. Написал тот материал журналист Дилан Говард. Как выяснилось, он же руководил расследованием отношений Безоса и Санчес.

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