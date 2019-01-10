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В Полтаве тренер по гимнастике пойдет под суд за избиение ученицы палкой (фото)
Бывшему тренеру Полтавской детско-юношеской спортивной школы № 4, мастеру спорта по художественной гимнастике 37-летней Янине Беженовой грозит арест на срок до шести месяцев либо ограничение свободы до двух лет за умышленное нанесение своей ученице легких телесных повреждений. Избиение произошло 17 октября 2018 года.
В тот день группа спортсменов проводила одну из последних тренировок перед поездкой в Харьков на ответственные соревнования. Восьмилетняя Настя Неделько, по мнению тренера, имела ненадлежащую растяжку, поэтому наставница решила «подправить» ее с помощью палки для гимнастической ленты. И несколько раз с силой ударила ребенка по ноге. Синяки на теле девочки ее мама спустя час после инцидента зафиксировала у врача и в полиции. Эти доказательства легли в основу открытого уголовного производства.
Тренер — переселенка с Донбасса — тут же уволилась из ДЮСШ. У матери потерпевшей она просила прощения, но следствие убеждала в том, что не знает, откуда у девочки синяки. По данным спортивной общественности, подобную агрессию по отношению к детям Беженова проявляла и раньше.
Между тем случаи, когда тренер применял насилие в отношении своих учеников, случались и ранее. Так, бывшая советская гимнастка, четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут недавно обвинила своего тренера Ренальда Кныша не только в неоднократных избиениях, но и изнасиловании.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области, после завершения следственных действий Янине Беженовой оглашено о подозрении в совершении уголовного наказуемого преступления.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вопиющем случае в Одессе: пьяная няня жестоко избила годовалого ребенка.
Фото из соцсетей
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