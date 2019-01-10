Подача? Чуть больше уважения, — Зинченко ответил скептикам после дебютного гола за «МанСити» (видео)

Спорт

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, отличившийся накануне дебютным голом в футболке «Манчестер Сити», прокомментировал разгром «Бертона» (9:0) в первом полуфинальном матче Кубка Лиги.

«Я впервые в жизни участвовал в победе с таким счетом. Мы забили много голов, но наши фанаты хотели еще больше. Мы надеялись, что забьем 10 мячей. Может, в другой раз. Был ли мой гол подачей в штрафную? Чуть больше уважения, пожалуйста. В перерыве Пеп (главный тренер „МС“ Хосеп Гвардиола. — Авт.) сказал нам, чтобы мы продолжали так же, с тем же настроем и по возможности забили еще», — цитирует Александра Зинченко ВВС.

Кстати, в поединке с представителем третьего английского дивизиона футболист сборной Украины нанес по воротам «Бертона» три удара (один в створ), отдал 114 передач с точностью 89 процентов, трижды выиграл борьбу в воздухе и столько же раз сумел отобрать мяч. В итоге Александр получил от whoscored за матч оценку 9,1. Это третий показатель в команде после Жезуса и Мареза (у обоих — 10,0).

Добавлю, что «Манчестер Сити» стал первой за 42 (!) года английской командой, которой удалось выиграть два матча подряд с разницей в семь и больше мячей (ранее парни Гвардиолы в третьем раунде Кубка Англии разгромили «Ротерхэм» — 7:0). В 1967 году подобное удалось «Лидсу», который сперва деклассировал «Спору» из Люксембурга (7:0), а затем не оставил камня на камне от «Челси» (7:0).

Нет сомнений, что ответный полуфинальный поединок Кубка английской лиги, который состоится 23 января в Бертон-апон-Тренте, не более, чем пустая формальность.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Манчестер Сити» грозит исключение из еврокубков.

Фото Twitter ФК «Манчестер Сити»



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