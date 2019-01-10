Спорт

Три пенальти в ворота гранда: «ПСЖ» сенсационно вылетел от аутсайдера из Кубка лиги (видео)

Громкой сенсацией на знаменитой арене «Парк де Пренс» закончился матч ¼ финала Кубка французской лиги, в котором безоговорочный лидер чемпионата страны «Пари Сен-Жермен» проиграл аутсайдеру «Генгаму» (последнее, 20-е место, в элитном дивизионе) — 1:2 (Неймар, 62 — Нгбакото, 81, с пенальти, Тюрам, 90+3, с пенальти).

По иронии судьбы, в этой встрече в ворота «ПСЖ» было назначено три (!) пенальти. И если на 60-й минуте 21-летний форвард гостей Маркус Тюрам (сын чемпиона мира и Европы, бывшего защитника «Монако», «Ювентуса» и сборной Франции Лилиана Тюрама!) промахнулся с 11-метровой отметки, то уже в компенсированное время его точный удар с «точки» принес «Генгаму» путевку в полуфинал.

Кстати, «ПСЖ» (на фото — Неймар и Кавани) проиграл во внутреннем кубковом турнире (матчи Кубка Франции и Кубка лиги) впервые с 22 января 2014 года. Серия составляла 44 (!) победы кряду.

После фиаско немецкий наставник парижан Томас Тухель не жалел острых слов в адрес арбитра Бенуа Бастьена: «Не знаю, заслужил ли соперник победу, у нас было много шансов. Мы действовали слишком самоуверенно. Странно проигрывать матч, когда в твои ворота назначают три пенальти.

Второй 11-метровый был спорным. Там ничего не было, обычный контакт. «Генгам» три раза вошел в нашу штрафную площадку и заработал три пенальти. Рефери смотрел повтор с помощью VAR, но все равно указал на «точку». Ему просто нравится это делать? Нельзя назначать пенальти подобным образом. Это немыслимо. Такое никогда не случится с «Реалом», «Барселоной» или «Баварией» еще 100 лет. Никогда. Это невозможно".

Кстати, общая трансферная стоимость футболистов «ПСЖ» (899,65 млн евро) превышает «ценник» «Генгама» почти в 13 (!) раз.

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Фото Getty Images



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