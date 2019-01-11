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В сети появились красивые фото диких животных в Чернобыле
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ученые-биологи наблюдали диких животных, которые отлично чувствуют себя в лесу, где почти не бывает людей. Снимки зимнего Чернобыльского заповедника опубликовали на странице Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.
Научные сотрудники провели плановую зимнюю экспедицию по учету животных в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
«Во время зимней экспедиции ученым удалось заметить орлана-белосхвоста, две оленихи, дикого кабана, лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке, и лосиху, которая пристально присматривалась к непрошеным гостем, а также рысь, которая даже „помахала“ лапкой нашим исследователям», — говорится в сообщении.
Напомним, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ходе проектного испытания турбогенератора произошла серия взрывов, которые полностью разрушили реактор. Среди причин катастрофы называли недостатки конструкции реактора и человеческий фактор. Мощный выброс радиации унес жизни тысяч людей, стал причиной многих заболеваний, нанес огромный ущерб экологии.
Зона отчуждения сегодня — это поверхностный открытый радиоактивный источник. В пределах радиоактивно-загрязнённых территорий осуществляется ряд работ по недопущению распространения радиоактивных загрязнений за пределы зоны отчуждения.
На территории зоны находятся 11 объектов природно-заповедного фонда Украины. Современная зона отчуждения постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции началась разборка временной кровли над сектором машинного зала ЧАЭС, пострадавшего от катастрофы.
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