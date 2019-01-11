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Украина

В сети появились красивые фото диких животных в Чернобыле

9:25 11 января 2019   579
животные в Чернобыльской зоне
Инф. «ФАКТОВ»

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ученые-биологи наблюдали диких животных, которые отлично чувствуют себя в лесу, где почти не бывает людей. Снимки зимнего Чернобыльского заповедника опубликовали на странице Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

Научные сотрудники провели плановую зимнюю экспедицию по учету животных в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

«Во время зимней экспедиции ученым удалось заметить орлана-белосхвоста, две оленихи, дикого кабана, лошадей Пржевальского, которые паслись на зимней опушке, и лосиху, которая пристально присматривалась к непрошеным гостем, а также рысь, которая даже „помахала“ лапкой нашим исследователям», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС в ходе проектного испытания турбогенератора произошла серия взрывов, которые полностью разрушили реактор. Среди причин катастрофы называли недостатки конструкции реактора и человеческий фактор. Мощный выброс радиации унес жизни тысяч людей, стал причиной многих заболеваний, нанес огромный ущерб экологии.

Зона отчуждения сегодня — это поверхностный открытый радиоактивный источник. В пределах радиоактивно-загрязнённых территорий осуществляется ряд работ по недопущению распространения радиоактивных загрязнений за пределы зоны отчуждения.

На территории зоны находятся 11 объектов природно-заповедного фонда Украины. Современная зона отчуждения постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции началась разборка временной кровли над сектором машинного зала ЧАЭС, пострадавшего от катастрофы.

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