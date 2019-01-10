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- 12:23 Россия собирается депортировать в Украину боевика "ДНР"
Россия собирается депортировать в Украину боевика "ДНР"
В Челябинской области России полиция обжаловала решение областного суда, признавшего незаконным отказ в выдаче разрешения на проживание в РФ бывшего боевика ДНР Филиппа Венедиктова. Таким образом, после вынесения вердикта Верховного суда РФ этот уроженец Кривого Рога может быть выслан в Украину, чтобы предстать перед судом. Об этом в соцсети сообщил блогер Денис Казанский.
«На Урале ополченца, который вынес русских из боя под Мариуполем, высылают на Украину. В этой новости прекрасно все», — написал он.
Хроники «гражданской войны.— Денис Казанський (@den_kazansky) 10 января 2019 г.
На Урале ополченца, который вынес русских из боя под Мариуполем, высылают на Украину.
В этой новости прекрасно все pic.twitter.com/Aa3cXs88Hz
Сам Венедиктов рассказал российскому изданию Znak.com о реакции на документы, которые полиция направила в суд.
«По щеке прокатилась скупая мужская слеза… Полиция ссылается на заключение ФСБ России о том, что нецелесообразно оставлять меня в России, потому что я разыскиваюсь СБУ и обвиняюсь там в терроризме», — сказал беглый боевик в записанном им видео.
По его мнению, в Украине его ждет… смертная казнь (высшей мерой наказания в Украине является пожизненное заключение. Ред.).
Напомним, на Донбассе найден тайник боевиков «ЛНР» с российским вооружением. А боевики «ДНР» изрядно повеселили украинцев видео якобы со спецназовцами США на Донбассе.
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