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Мир

Россия собирается депортировать в Украину боевика "ДНР"

12:23 10 января 2019   177
Боевик на архивном фото
Инф. «ФАКТОВ»

В Челябинской области России полиция обжаловала решение областного суда, признавшего незаконным отказ в выдаче разрешения на проживание в РФ бывшего боевика ДНР Филиппа Венедиктова. Таким образом, после вынесения вердикта Верховного суда РФ этот уроженец Кривого Рога может быть выслан в Украину, чтобы предстать перед судом. Об этом в соцсети сообщил блогер Денис Казанский.

«На Урале ополченца, который вынес русских из боя под Мариуполем, высылают на Украину. В этой новости прекрасно все», — написал он.

Сам Венедиктов рассказал российскому изданию Znak.com о реакции на документы, которые полиция направила в суд.

«По щеке прокатилась скупая мужская слеза… Полиция ссылается на заключение ФСБ России о том, что нецелесообразно оставлять меня в России, потому что я разыскиваюсь СБУ и обвиняюсь там в терроризме», — сказал беглый боевик в записанном им видео.

По его мнению, в Украине его ждет… смертная казнь (высшей мерой наказания в Украине является пожизненное заключение. Ред.).

Напомним, на Донбассе найден тайник боевиков «ЛНР» с российским вооружением. А боевики «ДНР» изрядно повеселили украинцев видео якобы со спецназовцами США на Донбассе.

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