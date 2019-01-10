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У Гриценко и Садового нет шансов стать президентом, их цель — парламент, — эксперт
Анатолий Гриценко и Андрей Садовый не стали объединяться, потому что не имеют реальных шансов выиграть президентскую избирательную кампанию. Об этом в комментарии «УНН» заявил политолог Валентин Гладких. По его мнению, принимая участие в выборах президента, политики имеют более реалистичные цели — напомнить обществу о себе и попробовать провести собственные политические силы в будущий парламент.
«Если бы была гипотетическая возможность того, что Садовый или Гриценко могут выиграть президентские выборы, тогда, я думаю, что перспективы их объединения были бы более вероятны. Но поскольку… шансов нет ни у одного, ни у другого, то нет… никаких мотивов, которые побудили бы их к объединению», — утверждает политолог.
Гладких считает, что шансы политиков на президентских выборах невысокие, потому что они не опираются на реальный электорат и не имеют действующих партийных структур. «Гриценко и Садовый более значимые в информационном поле, чем в реальной жизни. А их отчаянные попытки представить себя как альтернативу действующим политикам, выглядят смешно», — отмечает политолог.
«Они могут нравиться людям, им могут симпатизировать… Но если у них нет возможности найти своего избирателя, привести этого избирателя проголосовать и защитить результаты волеизъявления, выиграть выборы невозможно… должна быть привлечена огромная масса людей, нужна действующая партийная структура. У Садового хотя бы есть фракция в Верховной Раде и были какие-то партийные ячейки, но когда мы говорим о Гриценко, то нет такой партии „Гражданская позиция“, она существует только на бумаге», — объясняет эксперт.
Валентин Гладких также считает, что электоральное поле Гриценко, Садового и других кандидатов, которые называют себя демократическими, довольно ограниченно. И, не объединив собственные политические усилия, они будут только конкурировать друг с другом. Но перспективы объединения партий «Самопомощь» и «Гражданская позиция» накануне парламентских выборов, по мнению эксперта, довольно пессимистичны. Эти политсилы пойдут на осенние выборы отдельными колоннами, потому что «у каждой есть свои спонсоры, у каждой есть свои люди, которые хотят попасть в парламент по спискам».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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