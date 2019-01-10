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Под Николаевом перевернулся автобус с пассажирами: первые подробности и фото
В четверг, 10 января, в 7:40 на трассе М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск около села Половинки перевернулся рейсовый автобус. В салоне находились 27 пассажиров. Автобус «Эталон» следовал из Херсона в Одессу.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции в Николаевской области, по предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего автобус опрокинулся.
Травмы различной тяжести получили восемь человек в возрасте от 28 до 87 лет. Им оказала медицинскую помощь бригада «скорой». Сколько пассажиров доставлены в больницу, пока точно не известно. Издание «Преступности.НЕТ» сообщает о троих госпитализированных.
Попавшим в беду людям оказывали помощь и водители проезжавших мимо авто.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа Николаевского отделения полиции.
Происшествие квалифицировано по признакам ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Продолжаются первоочередные следственные действия.
Накануне «ФАКТЫ» сообщали, что в Херсонской области разбился междугородный автобус. Водитель не справился с управлением из-за сложных погодных условий.
А в понедельник, 7 января, на заснеженной трассе под Одессой произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей.
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