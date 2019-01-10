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- 13:04 На Львовском железнодорожном вокзале орудовала банда из полицейских и цыган
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На Львовском железнодорожном вокзале орудовала банда из полицейских и цыган
Прокуратура Львовской области сообщила о подозрении девяти участникам преступной группы, созданной работниками полиции, в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража, совершенная организованной группой» и «Злоупотребление властью или служебным положением».
— В ходе следствия было установлено, что в 2018 году полицейские организовывали и прикрывали преступления, систематически совершаемые лицами ромской национальности на территории главного железнодорожного вокзала Львова, — сообщили в прокуратуре Львовской области. — Злоумышленники завладели деньгами потерпевших на сумму более 160 тысяч гривен. Чтобы скрыть свою преступную деятельность, члены группировки постоянно изменяли номера абонентов мобильной связи, а для уменьшения количества жалоб граждан на кражи организовывали карманным ворам возможность оставлять похищенные документы потерпевших в заранее обусловленном месте.
Злоумышленникам грозит срок лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.
По информации других источников, преступная группа совершала не только кражи, но и грабежи. По предварительным данным, бандой руководил 46-летний капитан полиции. Всего в нее входило четверо правоохранителей, остальные пять были цыгане.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недавно было завершено следствие по делу о кражах на центральном железнодорожном вокзале Киева. Там группа полицейских также «крышевала» воров. Правоохранители помогали карманникам избежать уголовной ответственности.
Кроме того, заместитель министра транспорта и инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что для борьбы с преступностью на киевском вокзале установят около сотни видеокамер и привлекут к патрулированию более 50 бойцов спецподразделения «ТОР» Департамента патрульной полиции Киева.
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