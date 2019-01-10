Две объявившие себя лесбиянками 11-летние подруги покончили с собой из-за буллинга (фото)

Мир

В американском штате Северная Дакота с разницей в два месяца покончил с собой две лучшие подруги. Как рассказали родители 11-летних девочек, которые впервые согласились поговорить с журналистами, причиной стал буллинг со стороны одноклассников. Мэдиссен Фокс Полсен и София Лиф-Абрахамсон начали дразнить после того, как они совершили «каминг-аут», объявив себя лесбиянками, и начали публично проявлять привязанность друг к другу. Мэдиссен и София были неразлучны. И даже старались одеваться одинаково.

Родители школьниц говорят, что они пытались обсудить с ними свою сексуальную ориентацию. «София как-то спросила, может ли она со мной поговорить. Я ответила, что она может говорить со мной, о чем угодно, и никогда не должна бояться со мной разговаривать. Тогда она выпалила: „Думаю, что мне нравятся девочки“. Я сказала, что это нормально… Если они и Мэдиссен испытывали эти чувства, я не считала бы это проблемой. Это часть жизни. И я люблю мою дочь так или иначе», — рассказала 33-летняя Анджела Лиф газете Daily Mail. А отец Мэддисен Шейн сказал, что дочка как-то назвала Софию своей «девушкой», добавив: «И ты ничего не можешь с этим поделать, папа».

Как сообщает Daily Mail, сначала, в декабре 2017 года, Мэдиссен застрелилась из пистолета своего отца. Позже София повесилась в подвале собственного дома.

О буллинге в школе родители узнали только после смерти своих детей. «Я не знал о том, что существует проблема до тех пор, пока меня не разбудил выстрел. Я думал, что у меня здоровый, счастливый ребенок… У меня нет других детей. Я — отец-одиночка. Мы потеряли мать Мэдиссен из-за ее пристрастия к героину… Пытаюсь понять, когда все пошло не так. Я все еще живу в той же самой квартире, где она покончила с собой. И стараюсь не часто приходить домой», — признается Полсен.

А Анджела рассказала, что София смерть подруги они восприняла очень тяжело и целыми днями плакала, отказываясь ходить в школу. Мать обратилась к школьному психологу и психиатру, но это не помогло.

«Не знаю, чему другие люди учат своих детей», — говорит убитый горем 46-летний Шейн Полсен, упрекая в произошедшем также учителей. Родители требуют от руководства школы разобраться в случившемся.

Мэдиссен

София

Как ранее писали «ФАКТЫ», за буллинг в украинских школах будут наказывать.

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