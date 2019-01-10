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Украина

«Томос – свидетельство того, что Украина получила свободу и независимость», — Порошенко

13:25 10 января 2019   106
«Томос – свидетельство того, что Украина получила свободу и независимость»,&nbsp;— Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в благодарственном молебне по случаю получения Томоса Православной церковью Украины. Молебен состоялся в Свято-Покровском кафедральном соборе Ровно с участием патриарха Филарета.

«Томос — свидетельство того, что Украина получила свободу и независимость», — заявил Порошенко, продемонстрировав собравшимся прихожанам эту реликвию, которая утром 10 января вернулась в Украину из Стамбула.

Также глава государства отметил неоценимый вклад в получение Томоса самого Филарета, напомнив о вручении ему высшей награды Украины — звания Герой Украины.

В четверг, 10 января, Порошенко также намерен принять участие в еще одном благодарственном молебне по случаю получения томоса об автокефалии — в Свято-Петро-Павловском храме ПЦУ города Здолбунов.

Напомним, ранее Порошенко присвоил патриарху Филарету звание «Герой Украины», отметив вклад патриарха в борьбу за украинскую поместную церковь.

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